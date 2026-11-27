La temporada estival trae consigo una revolución silenciosa en materia de accesorios que promete quedarse por mucho tiempo. Lejos de quedar relegadas exclusivamente al borde de la pileta o a las caminatas sobre la arena, las clásicas sandalias de dedo - más conocidas como ojotas - se transformaron en el objeto de deseo absoluto de la industria fashionista.

Referentes indiscutidas del estilo local como Pampita, Nicole Neumann y Stephanie Demner ya adoptaron este fenómeno en sus últimas apariciones públicas y redes sociales, demostrando que la comodidad extrema puede convivir en perfecta armonía con la elegancia y el glamour.

Ojotas: de los templos milenarios al reinado del lujo silencioso

El recorrido histórico de este calzado resulta tan fascinante como antiguo. Sus primeros registros se remontan al Antiguo Egipto, alrededor del año 1500 a.C., donde los artesanos las confeccionaban con hojas de papiro y palmera trenzadas para proteger los pies del calor intenso del desierto. Siglos más tarde, culturas como la griega, la romana y la japonesa —con sus tradicionales "zori" de paja de arroz— perfeccionaron la estructura básica de una suela plana sujeta mediante una tira en forma de "Y" que pasa entre el primer y segundo dedo.

Sin embargo, su salto definitivo a la cultura pop occidental ocurrió recién en la década de 1960, cuando la firma brasileña Havaianas popularizó las versiones de goma vulcanizada inspiradas en el diseño nipón, convirtiéndolas en un símbolo democrático y veraniego por excelencia.

Ojotas en las pasarelas internacionales

Durante décadas, la etiqueta social las mantuvo confinadas a contextos informales, clubes deportivos o destinos balnearios, pero las grandes casas de alta costura decidieron reescribir las reglas. Firmas de renombre mundial como Miu Miu, Chanel, The Row y Coperni subieron este diseño a sus pasarelas principales, elevándolo mediante materiales nobles como el cuero vacuno, el charol brillante, las plataformas arquitectónicas y los tacos finos tipo kitten heel. Bajo el paraguas estético del lujo silencioso y el minimalismo noventoso, las casas de moda lograron despojar a la pieza de su carácter puramente utilitario para convertirla en un fetiche urbano que hoy lidera todas las vidrieras y el street style global.

El streetstyle del fashion week de NY se calzó las ojotas

De Pampita, Nicole Neumann a Stephanie Demner: el despliegue de estilo de las referentes argentinas

Las figuras más influyentes de la escena nacional no tardaron en hacerse eco de este furor, adaptando cada variante a su impronta personal. Zaira Nara apostó por un diseño minimalista de tiras finas metalizadas con taco bajo y punta cuadrada en tono celeste pastel, que combinó con una blusa translúcida de gasa al tono y un short rojo vibrante, logrando un contraste cromático audaz y muy sensual.

Pampita combina ojotas con vestido mido, y Nicole Neumann las lleva con jeans wide leg

Por su parte, Pampita lució este espíritu relajado durante una escapada costera al elegir un modelo clásico en cuero marrón con base de yute trenzado, ideal para acompañar un vestido largo amarillo manteca con bordados botánicos, escote halter y espalda descubierta. En una sintonía más urbana y de entretiempo, Nicole Neumann sorprendió con unas sandalias chatas de cuero natural adornadas con apliques metálicos dorados sobre la tira central, integrándolas a un conjunto sastrero compuesto por un blazer blanco impecable y un jean ancho de corte wide leg con terminación desflecada.

Cami Homs, en cambio, prefirió una versión en charol negro con taco chupete y punta cuadrada, que llevó junto a una chaqueta de gamuza marrón con flecos, un bolso rígido estructurado y varias pulseras doradas para un encuentro al aire libre.

Zaira Nara usa ojotas con taco, mini shorts y camisa; y Pampita deja en claro que las ojotas no le quita elegancia al outfit

La versatilidad de la tendencia quedó todavía más clara en las elecciones de María Vázquez, Eva Bargiela y Stephanie Demner. María Vázquez se inclinó por unas ojotas negras ultrafinas y completamente planas para complementar un corpiño triangular estampado a cuadros y un pantalón blanco holgado de lino de estilo babucha, una fórmula fresca para los días de calor intenso.

Eva Bargiela optó por la comodidad absoluta dentro de su hogar con un modelo negro de cuero liso con taco bajo y puntera cuadrada, que acompañó con un jean recto clásico y un top negro escotado. Finalmente, Stephanie Demner eligió un diseño blanco impoluto de tiras acolchadas y taco medio para realzar un equipo monocromático en blanco y negro formado por una musculosa deportiva con vivos contrastantes y un pantalón capri ajustado.

Guía práctica para elegir el modelo ideal y sumarlo al guardarropa

Para incorporar este calzado con éxito sin perder sofisticación, conviene tener en cuenta algunas claves fundamentales al momento de armar los equipos diarios:

*Apostar por los tacos bajos: Los modelos con kitten heel o taco geométrico de pocos centímetros estilizan la figura y permiten llevar la propuesta hacia eventos nocturnos, cócteles o cenas formales.

*Priorizar los materiales nobles: El cuero liso, el charol y las terminaciones acolchadas aportan estructura y elevan instantáneamente cualquier conjunto básico de sastrería o denim.

Cami Homs y María Vázquez coinciden en las ojotas para diferentes eventos

*Jugar con las proporciones de las prendas: Combinar suelas ultrafinas con pantalones palazzo, jeans anchos o vestidos midi fluidos genera un equilibrio visual moderno y descontracturado.

*Reservar las plataformas de goma para el día: Las versiones con base chunky o bicolor funcionan a la perfección junto a tejidos de punto, camisas amplias de lino o conjuntos playeros.

Stephanie Demner opta por la versión con taco y las combina con jeans, y Eva Bargiela elige capri y musculosa

*Cuidar la estética de los pies: Al tratarse de un diseño que deja el pie completamente al descubierto, una pedicura prolija en tonos neutros, rojos clásicos o vía láctea resulta indispensable para completar la armonía visual.

Con el aval indiscutido de referentes como Pampita, Nicole Neumann y Stephanie Demner, queda demostrado que el verdadero lujo contemporáneo reside en la libertad de movimiento y la frescura. Este verano 2027 invita a dejar de lado las estructuras rígidas para caminar con paso firme, demostrando que hasta el calzado más simple puede convertirse en el protagonista absoluto de la temporada.