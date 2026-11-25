El talento ocupa su lugar natural. Lo dijo una vez Graciela Borges y, aunque no fue un mensaje personalizado, para Andrea Frigerio se sintió familiar. “Me fui sorprendiendo sobre la marcha. Por otro lado, soy yo la que dice: por acá voy y por acá no. Pero lo que es para vos, aparece. Es mágico”, dice la actriz a dos horas de dar sala en el Teatro Metropolitan. Fiel a su corazonada, introduce a su actual Eva Rand en “Desde el Jardín” con una postal nítida de la infancia: “De chica leí el libro y debatimos la película en casa cuando todavía no se hablaba de autismo ni de asperger. Yo tenía una cosa con Shirley MacLaine, pero no sabía que era la premonición de un día hacer su mismo personaje”, cuenta antes de otro fin de semana con funciones agotadas.

Andrea Frigerio, íntima con CARAS: "La vida también me va sorprendiendo"

De jueves a domingo, Andrea es ovacionada. Con la misma calidez con que, como anfitriona de camarín, recibe a CARAS. “Termino acá y voy”, responde a un productor que la llama. Pero en tiempos en donde acelerar pareciera una victoria, la ex modelo, empresaria y actriz que se volvió “ilustre” junto a la dupla Cohn-Duprat y nunca más dejó la pantalla grande, reivindica la pausa.

“Yo era de las que se demoraba en un semáforo y tocaba bocina. Y aprendí a la fuerza. Al acompañar 18 años en una enfermedad a mi mamá y a mi papá, rugbier, que perdió independencia tras un accidente. Hoy no los tengo, pero sé lo que es ayudar a otro a trasladarse. Las cosas simples. A medida que uno tiene vivencias, es mejor persona”, remarca.

Andrea Frigerio en un vestido de jersey laminado drapeado con escote en V.

Su sólida red familiar -presente en fotos de otras épocas que cubren parte del tocador- la respalda: “Mi marido es un compañerazo y con mis hijos, nietos, nuera y yerno, somos equipo. Todos entran a mi mundo sabiendo que lo somos. No soy abuela tiempo completo porque trabajo mucho, y me encanta, pero soy una con todas las herramientas que te puedas imaginar. Me gusta la armonía y la auspicio, aunque la vida también me va sorprendiendo”.

—¿Sos muy receptiva a lo que te propone?

— Todo el tiempo. Estoy muy despierta y con las antenas siempre paradas en la vida, no sólo en el trabajo. Soy Virgo y todo el tiempo estamos planificando para que nada nos sorprenda. Pero no lo padezco, lo disfruto. En marzo de 2027 y a mitad de año ya tengo dos películas y retomo de vuelta esta obra.

—¿Es difícil seguirte el ritmo?

— Sí, porque no estoy nunca en modo avión. Hasta cuando duermo pienso: de tal hora a tal hora. Tengo una conversación conmigo constante. A fin del año que viene, si todo fluye, grabo una serie sobre una idea mía con Disney, donde además soy productora ejecutiva, con Carnevale de director que ahora me dirige acá.

Y sobre el actual dramedy en calle Corrientes que rompió con su detox de escenarios, declara: “La comedia, como la música, te va pidiendo acordes y notas. Y con Guillermo (Francella) nos tenemos escaneados. Son muchos años desde que me dijo: ‘vení, vos’, yo siendo conductora de tele. Si bien ya tomaba clases de teatro, él me vio. Y aunque nunca me dirigió, cada vez que hacemos una película le digo: ‘si ves algo, márcamelo’. Soy muy detallista y no falto nunca.

Andrea Frigerio en un vestido de zibelina de diseño geométrico con maxi moño. Luego en un vestido con maxi manga en brocato floral color beige.

—¿La alumna 10?

— Sí, la que nunca se enferma. Porque pienso en la gente que viene. Soy hija de una maestra y un ingeniero. Mi mamá, maestra rural, se iba todos los días a las 5 de la mañana desde Belgrano hasta Del Viso, a dedo, en locomotora y llegaba a cantar el Alta en el cielo a las 8 de la mañana. Llueve o truene. Eso de que alguien te espera me quedó marcado a fuego. Y el ingeniero, también soy nieta de uno, imposible de doblegar.

—¿Cómo empresaria beauty sos igual de determinada?

— En realidad el empresario es Lucas (Bocchino), mi marido. Yo soy emprendedora y quien gestiono la creación de ‘Roses are Roses’ pero él lo lleva adelante. Sí soy determinada y muy gánica. Si me cierran una puerta voy por otro lado. Cuando quiero algo, aunque sea difícil, voy por eso.

Andrea Frigerio habló sobre la necesidad de ser otros y de enfrentar desafíos

En esa búsqueda casi vital, la actriz que viene de filmar “Pancake” e iniciar de su tercer rodaje con Benjamín Naishtat, subraya: “Yo necesito ser otras personas. Sin darme cuenta me nutro de todo lo que observo. Y si me llaman para hacer una señora de Barrio Norte con hijos, antes que nada digo: ‘de Andrea no hago porque me duermo’. Si no hay dificultad, declino. Porque uno crece conociendo realidades de otros. Incluso de uno. Yo no soy la misma que hace 20 o 30 años, soy mejor”. Y en cada ramal recorrido, Frigerio y su manera de gestar papeles como si fueran un hijo, aclara: “No me llueven las cosas. Todo lo que hice fue con remo. Siempre hacia donde quería y con los que quiero. Soy muy líder y suelo estar siempre un paso adelante”.

Andrea Frigerio en un vestido de jersey de seda con falda y mangas plisadas.

— Hablando de adelantarse, fuiste una adelantada en mucho para tu época. ¿Siempre te guió esa búsqueda de bienestar emocional que coronaste publicando un libro?

— Para mí es importante cultivarla y que tus emociones sean lo más amorosas con vos y después con los demás. Pero cultivar mi bienestar se lo debo a mis abuelas, mujeres sabias cada una en su estilo. Una de pelo blanco que cocinaba comida casera, te invitaba y cuidaba. Y mi abuela Paulette, muy intrépida que vino de Aix-en-Provence, un pueblito cerca de Marsella, distinguida pero agreste. Que me bajó mucha línea sobre cómo comer, cuidarse los dientes, el pelo, tener siempre flores vivas en la casa. ‘En la mesa los colores’, decía, que significaba tener remolacha, zanahoria, lechuga, brócoli, de todo. Y cuando preguntaba: ‘¿Esto qué es?’ Decía: “come-calla”, que te va a hacer bien.

—¿Y vos cómo sos como abuela?

— Yo trabajo un montón y mis nietos me conocieron así. Pero soy una abuela ocupada en ser abuela, pero no una abuela full-time. Aunque ellos están recontra ocupados como yo a su edad, que tenía doble escolaridad, piano, guitarra, inglés, francés, tenis, danza clásica. Mis amigas tomaban el té y decían: “Andrea no puede nunca porque lo único que le falta es clase de arpa”. Y soy profesora de solfeo. Todo me enriqueció.

Andrea Frigerio, el adn fashionista de su hija y nietas

—¿Tu hija menor, Fini, absorbió o eligió el mundo de la moda?

—Cuando empezó a darse cuenta que era hija de una persona abocada a la moda, la ropa y cámaras podría haber reaccionado para el otro lado, pero se empezó a divertir. Y tuvo una mamá que le dijo: “si queres algo, agarrá de mi ropero”. Un error porque agarró todo jaja. Se disfrazaba, bailaba. A mis nietas (Olivia y Jacinta) también las estimulo. “Fini” es actriz y cantante, pero en moda trabaja muchísimo y enseguida la vieron porque tiene condición, muy buena figura y delicadeza. Una combinación atractiva particular.

—¿La moda para vos es más un complemento que parte de tu identidad?

— Es importantísima. No soy consumidora de alta costura ni voy de viaje y me compro ropa cara. Esa no soy yo. Pero en una producción de estas características no es lo mismo comprarte un vestido, a que te lo hagan con el nivel de detalle que Laurencio hizo esta colección para mí.

Andrea Frigerio junto a Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, quienes estuvieron al servicio de su elegante Eva Rand.

— Compartiste una tapa vintage de CARAS en tus redes con el que sigue siendo tu marido hace más de 30 años. ¿Es otro gran logro?

— Mi gran logro. Y no sabes el despelote que tuve cuando en tapa titularon: “Me caso”. Porque con Lucas habíamos empezado a noviar y mi papá no lo conocía. Le expliqué que no me iba a casar, pero después me terminé casando jaja. Estoy desde el 92. Tengo una familia divina y un marido que no sé... tuve mucha suerte. Él también tuvo suerte conmigo, eh. Le agradezco al cielo, pero sobre todo a Bárbara Durand y Paula Cahen D’Anvers que le hablaron y le dieron mi teléfono.

Andrea Frigerio definió en el vestuario de su Eva Rand: "Hecho por ángeles"

Los looks glam chic en clave setentosa by Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, estuvieron al servicio de su elegante Eva Rand. Y el resultado quedó a la vista: una colección al estilo Broadway de diez conjuntos hechos a medida, producto de un proceso artesanal de dos meses, donde priman los colores vibrantes, géneros y texturas. “Cuando acepto un personaje es alguien que entra a mi vida para siempre. Y tenía que coronarlo con un vestuario de alta costura. Fue a través de mi amiga Evelyn Scheild, que llamé a Laurencio Adot y se alinearon los planetas. Los americanos le dicen Serendipity”, dice Frigerio que, con el diario del lunes, celebra esta alianza creativa.

“Nos sentamos y les dije: mi personaje tiene tantas escenas, estas acciones y necesita cierta facilidad de movimiento. Yo soy bastante fácil y práctica y ellos me escucharon atentamente e interpretaron perfecto. Fue un proceso muy ágil. El resultado fue un vestuario de alta costura fabuloso que está hecho por ángeles”, señala Andrea Frigerio sobre los diseños que incluyen accesorios de María Torres y zapatos Claude Benard.

Fotos: Mrflaqui. Retoque: Ana Belén Rodriguez.

Agradecimientos: Producción: Salomé Areco. Fotos back: Nicolás Dolowicz. Filmmaker back: Carolina Conde. Vestuario: Laurencio Adot (@laurencioadot @laurencioadotcouture); Claude Benard (@claudebenardshoes); Pelucas Maricell (@pelucasmericell); Brenda Schor @bybrenschor. Manos y pies: @unellaspa. Asistente de vestuario: @sandraacqui.mua. Locación: Teatro Metropolitan (@teatrometropolitanok y a todo su personal); SMW Asesores de Prensa.