Mora Calabrese fue una de las personalidades que dijo presente en la celebración por los 50 años de la Revista Noticias, un encuentro que reunió a referentes de distintos ámbitos en la Legislatura porteña. Acompañada por Abel Pintos, la empresaria se destacó con una elección de estilo que rápidamente llamó la atención entre los asistentes y se integró al clima elegante de una jornada dedicada a los reconocimientos y los encuentros. Durante la celebración, el cantante recibió una distinción que reflejó su trayectoria.

Mora Calabrese sorprendió con su look para acompañar a Abel Pintos en los 50 años de la Revista Noticias

Mora Calabrese compartió junto a Abel Pintos una de las veladas más importantes organizadas por la Revista Noticias en el marco de su aniversario. En un evento que convocó a figuras de distintos ámbitos, la empresaria apostó por una propuesta de moda alineada con la impronta de la celebración y que no pasó inadvertida dentro del Salón Dorado de la Legislatura porteña. Su presencia acompañó una jornada marcada por reconocimientos y encuentros institucionales, donde cada detalle fue parte de una celebración especial.

Abel Pintos y Mora Calabrese | Crédito: Sergio Piemonte - Néstor Grassi / PERFIL

La celebración por los 50 años de la revista reunió a destacadas figuras para brindarles homenajse. El encuentro, que tuvo como eje el reconocimiento a la libertad de expresión y a diversas personalidades vinculadas con la cultura, la comunicación y el compromiso social, también dejó espacio para que la moda y los estilos elegidos por los invitados se convirtieran en parte de la escena.

Durante la velada, Mora Calabrese se destacó con un look completamente blanco de inspiración minimalista. Eligió un vestido largo de líneas simples y caída liviana, confeccionado en un tono marfil, que acompañaba naturalmente el movimiento. El diseño presentaba una silueta sin mangas, un escote redondeado y una estructura delicada que aportaba equilibrio al conjunto sin recurrir a elementos recargados.

Abel Pintos y Mora Calabrese | Crédito: Sergio Piemonte - Néstor Grassi / PERFIL

Para completar su estilismo, incorporó accesorios discretos en tonos plateados. Varias cadenas finas de diferentes largos acompañaron el escote, mientras que unas sandalias claras con detalles brillantes reforzaron la propuesta monocromática. Durante su paso por la Legislatura, la empresaria eligió lucir su cabello suelto con flequillo recto; terminó de definir una imagen alineada con la estética elegante del evento.

El estilismo de Abel Pintos para recibir una distinción por la Revista Noticias

Por su parte, Abel Pintos eligió una propuesta clásica con algunos guiños contemporáneos. El cantante vistió un blazer en tonalidad gris azulada combinado con una camisa blanca de cuello abierto y un pantalón oscuro de vestir. El conjunto mantuvo una línea formal, aunque incorporó detalles que aportaron identidad personal a su imagen. Entre esos elementos se destacó un pequeño pin ubicado en la solapa del saco, donde se podía leer la palabra “love” y unos anteojos de marco metálico fino con lentes en tonos cálidos.

La elección complementó el resto del vestuario y acompañó una presencia acorde al carácter institucional de la ceremonia. El artista completó el look con zapatos negros de vestir, reflejando su impronta personal. Más allá de las cuestiones vinculadas a la moda, el músico tuvo una participación destacada durante el encuentro al recibir una distinción relacionada con sus aportes a iniciativas que promueven la libertad de expresión, la inclusión, la solidaridad y la circulación de distintas voces dentro de la sociedad.

Abel Pintos y Mora Calabrese | Crédito: Sergio Piemonte - Néstor Grassi / PERFIL

El reconocimiento al músico fue entregado por Juan Carr y formó parte de los homenajes que se realizaron durante la velada. En ese contexto, el músico agradeció a los organizadores y destacó la importancia de generar espacios para quienes muchas veces encuentran dificultades para ser escuchados. También hizo referencia a experiencias recientes vinculadas a acciones solidarias y proyectos desarrollados junto a su equipo de trabajo a través de su productora.

Mora Calabrese fue una de las figuras que más llamó la atención en la celebración por los 50 años de la Revista Noticias gracias a su impactante look total white. Su propuesta combinó tonos claros, líneas simples y accesorios delicados en un evento que reunió a referentes de distintos ámbitos. Junto a Abel Pintos, la empresaria participó de una noche marcada por reconocimientos y encuentros especiales, donde su elección de estilo se integró a la elegancia del Salón Dorado de la Legislatura porteña.

VDV

Fotos: Sergio Piemonte - Néstor Grassi / PERFIL