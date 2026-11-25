Al cumplirse seis años de la muerte de Diego Maradona, Gianinna volvió a recordarlo con una emotiva publicación en sus redes sociales. La hija del astro compartió un álbum de fotografías y acompañó las imágenes con un extenso mensaje dedicado a su papá, en el que expresó cuánto lo extraña, recordó algunos de los momentos que compartieron y habló del dolor que todavía siente por su ausencia.

Giannina Maradona compartió un álbum inédito junto a Diego Maradona

"Hay imágenes con las que todavía lucho por olvidar y otras por recordarlas hasta que nos volvamos a encontrar", comenzó escribiendo. A lo largo de su relato, la joven dejó en evidencia que el paso del tiempo no logró borrar la tristeza que le provoca su partida y expresó el deseo de poder volver a abrazarlo: "Ya sabes que nada es lo mismo sin vos. Yo no soy la misma sin tu presencia tangible en mi vida", escribió.

Giannina y Diego Maradona

El orgullo de Gianinna Maradona por su papá y los recuerdos que conserva

En uno de los fragmentos más íntimos de su publicación, Gianinna Maradona habló del vínculo que los unía y del orgullo que siente por su papá. Recordó su personalidad, su corazón y la manera en que siempre mantuvo presentes sus raíces, incluso después de alcanzar la gloria deportiva: "Cada día estoy más orgullosa de que seas mi papá, de tu simpleza en la grandeza, de tu corazón inmenso, de que siempre hayas mirado para adelante pero nunca te hayas olvidado de mirar para atrás", escribió.

El orgullo de Gianinna Maradona por su papá y los recuerdos que conserva

También agradeció por la familia que construyó y por el lugar que ocupó en sus vidas. En ese sentido, mencionó a su hermana y a su mamá, a quien dedicó unas palabras especiales hacia el final del mensaje: "¡Qué mujer elegiste para que sea mi mamá! Única e inigualable, como vos", expresó. Además, recordó cuánto extraña los momentos más cotidianos con Diego, especialmente sus carcajadas y los llamados que solían compartir.

El orgullo de Gianinna Maradona por su papá y los recuerdos que conserva

El desgarrador recuerdo de Gianinna Maradona sobre el día que murió Diego

Giannina Maradona también reconstruyó cómo recibió la noticia de la muerte de su papá, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Recordó que aquel miércoles recibió el peor llamado de su vida y describió con crudeza la desesperación que sintió al enterarse de lo que estaba sucediendo: "El ruido de la ambulancia, esa gente siniestra, el médico dándome la hora de tu partida y yo gritando que te trasladen que no podía ser", relató.

El desgarrador recuerdo de Gianinna Maradona sobre el día que murió Diego

También contó que su mamá recibió la noticia mientras viajaba por Panamericana y que estuvo a punto de sufrir un accidente. Seis años después, aseguró que todavía revive aquel momento y que la angustia continúa presente: "Hoy me desperté a la madrugada con ese nudo en la garganta y una angustia que no podía dejar de llorar".

El pedido de justicia de Gianinna Maradona a seis años de la muerte de su papá

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue el reclamo de justicia por la muerte de Diego. Gianinna Maradona dejó en claro que, aunque sabe que ninguna resolución podrá devolverle a su papá, necesita que se esclarezcan las circunstancias de su partida: "Vas a tener la justicia que te mereces, y aunque nada ni nadie te traiga de vuelta, necesitamos esa curita para el corazón. ¡Será justicia, te lo juro!", escribió.

El recuerdo de Giannina Maradona sobre su padre

En el cierre de su publicación, volvió sobre el dolor que atraviesa desde aquel día y reconoció que todavía necesita encontrar respuestas: "El tiempo no cura, solo acomoda", expresó. También confesó que sigue hablándole y escribiéndole a diario, mientras espera volver a encontrarse con él algún día: "Yo extraño mucho abrazarte. Demasiado. Nos extraño juntos", concluyó Giannina Maradona, en un mensaje que volvió a poner en palabras la profunda ausencia que siente desde hace seis años.