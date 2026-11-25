Antonela Roccuzzo volvió a demostrar su afinidad por la moda con una combinación que reúne comodidad y elegancia. Esta vez, la empresaria apostó por un conjunto deportivo de dos piezas en tonos grises, pero lo combinó con prendas y accesorios propios del guardarropa urbano. El resultado fue una propuesta de inspiración sporty chic, en la que cada elemento aportó una impronta diferente sin perder la armonía del conjunto.

Antonela Roccuzzo deslumbró con su último estilismo

La clave del estilismo estuvo en la incorporación de un maxi tapado beige y un bolso negro, dos piezas clásicas que transformaron por completo la apariencia de la ropa deportiva. A partir de esta combinación, la empresaria mostró cómo sumar prendas de diferentes universos para conseguir un look versátil, relajado y con detalles sofisticados.

El conjunto deportivo estampado que eligió Antonela Roccuzzo

La base del outfit de Antonela Roccuzzo fue un conjunto de dos piezas en color gris topo, con un estampado abstracto tonalidades más oscuras. La primera prenda es un top corto de manga larga, con escote redondeado y cierre frontal, que deja parte del abdomen al descubierto y presenta un calce ajustado al cuerpo. Lo combinó con unas leggings de tiro alto, confeccionadas en la misma tela estampada, que mantienen la continuidad visual entre ambas piezas.

Para completar esta primera parte de la propuesta, eligió unas zapatillas deportivas blancas, de diseño clásico y suela ligeramente alta. El conjunto mantiene las características propias de la indumentaria de entrenamiento, tanto por sus materiales como por su silueta ajustada, pero adquiere otra impronta al combinarse con prendas más tradicionales.

El maxi tapado beige y el bolso negro: las claves del estilo sporty chic de Antonela Roccuzzo

El elemento que cambió por completo la lectura del estilismo fue un maxi tapado en color beige claro. De corte amplio, solapas pronunciadas y caída fluida, Antonela Roccuzzo lo llevó completamente abierto para dejar visible el conjunto deportivo. El contraste entre la estructura clásica del abrigo y las prendas ajustadas generó un equilibrio entre comodidad y elegancia, con el tapado como una de las piezas protagonistas.

El maxi tapado beige y el bolso negro: las claves del estilo sporty chic de Antonela Roccuzzo

Los accesorios terminaron de definir la propuesta. Antonela Roccuzzo sumó un bolso negro de hombro, de tamaño mediano y diseño minimalista, que aportó un contraste con los tonos claros del abrigo y las zapatillas. También incorporó unas gafas de sol oscuras, de formato ovalado y aire retro, que agregaron personalidad al conjunto sin recargarlo. La combinación responde a la estética sporty chic, una tendencia que fusiona prendas deportivas con piezas clásicas del guardarropa cotidiano.