Guido Kaczka guarda imágenes muy precisas de sus primeros años, momentos que combinan la vida cotidiana de una familia numerosa con un entorno que terminó acompañándolo durante gran parte de su crecimiento. Entre mudanzas, actividades de barrio y largos días fuera de casa, construyó recuerdos que hoy le permiten reconstruir una etapa marcada por descubrimientos, aprendizajes y vínculos que aún mantiene. Algunos de esos episodios ocurrieron cuando aún ni pensaba en ser el reconocido conductor que hoy es.

A sus 48 años, Guido Kaczka recordó cómo fue su infancia rodeado de cámaras: “Mi infancia estuvo ahí”

Guido Kaczka tenía apenas tres o cuatro años cuando recibió una noticia que todavía conserva entre los recuerdos de su infancia. En la casa familiar, mientras esperaba junto a un sillón blanco, sus padres le confirmaron que formaría parte de una ficción televisiva. La emoción fue inmediata. “Había un sillón blanco que se hacía cama en el living. Yo estaba parado ahí cuando ellos llegaron y me lo dijeron”, recordó sobre aquel momento que lo acercó por primera vez al mundo televisivo.

Guido Kaczka en Pelito

La llegada del conductor a la televisión estuvo vinculada a una historia familiar. Antes que él, sus hermanos Analía y Emiliano habían participado del casting de Pelito, una de las ficciones juveniles más populares de los años ochenta. Lo que comenzó como el deseo de su hermana mayor terminó convirtiéndose en una experiencia compartida para gran parte de la familia. Tiempo después, los productores vieron en él condiciones para actuar y lo incorporaron al elenco. Así nació su personaje, Joaquín, en una tira que marcaría a toda una generación.

Los primeros recuerdos de Guido Kaczka están directamente relacionados con esos años frente a las cámaras. Entre ellos aparece su primera participación televisiva, escena que sigue reconstruyendo con precisión. “Me decían: ‘Joaquín, ¿qué estás haciendo?’. Y yo tenía que decir ‘caca’. Tenía que estudiarlo. Me hicieron dos o tres tomas, me acuerdo perfecto”, contó al recordar aquella experiencia. La anécdota refleja la naturalidad con la que se relacionaba con las cámaras desde muy pequeño.

Guido Kaczka de niño

Para la familia Kaczka, el universo televisivo era completamente desconocido. Vivían en Moreno y viajaban hasta los estudios para cumplir con las grabaciones. Sus padres no tenían experiencia en el medio y observaban con sorpresa un ámbito que les resultaba ajeno. Durante una charla con Infobae, el presentador recordó que su madre incluso llegó a preguntar dónde debían pagar para que sus hijos participaran de los programas, sin saber que en realidad estaban siendo contratados para trabajar.

Entre los pasillos de Canal 13 y los recuerdos familiares: Los primeros pasos de Guido Kaczka en la televisión

Con el paso de los años, los estudios de televisión dejaron de ser únicamente un espacio de trabajo para transformarse en una extensión de su propia casa. Según contó Guido Kaczka, sus días combinaban la vida de barrio con largas jornadas dentro de Canal 13. Allí construyó recuerdos que aún conserva intactos. “Jugaba adentro de Canal 13, con muchos de los técnicos que hoy trabajan conmigo. Mi infancia estuvo ahí”, aseguró al describir la relación especial que mantiene con los escenarios que frecuentó desde pequeño.

Guido Kaczka con Susana Giménez

Para muchos de sus seguidores, ese vínculo explica también por qué continúa sintiéndose cómodo dentro de los estudios. Cada rincón del canal formó parte de una geografía emocional que conoce desde la infancia. Lejos de percibirlos como espacios laborales, los asocia a momentos de juego, aprendizaje y convivencia. Muchos de los trabajadores que conoció cuando era niño siguen formando parte de su entorno profesional, una continuidad poco habitual que refuerza ese sentido de pertenencia.

Sin embargo, Guido Kaczka destacó que la televisión no ocupó todo en su infancia, sino que guarda recuerdos ligados a los distintos barrios donde creció. Las reuniones familiares también ocupan un lugar destacado entre sus memorias. El conductor recordó las comidas preparadas por su madre y los códigos que construyeron entre todos. “Tuve una infancia divertida, muy de charlas y de chistes, de códigos internos”, señaló. Esa dinámica, marcada por las conversaciones y el humor, es una característica que muchos identifican hoy en su personalidad.

Guido Kaczka con Marcelo Tinelli

A casi cinco décadas de aquellos primeros pasos frente a las cámaras, Guido Kaczka sigue encontrando en la memoria de su niñez algunas de las claves de su recorrido. Los viajes desde Moreno, las grabaciones de Pelito, los juegos en los pasillos de Canal 13, la compañía de sus hermanos y las reuniones familiares forman parte de una historia que comenzó mucho antes de convertirse en una figura de la televisión argentina.

VDV