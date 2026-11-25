Stephanie Demner volvió a mostrar su vida familiar con un par de fotos que publicó en Instagram el miércoles 25 de noviembre de 2026, veintitrés días después de que naciera Jazmín. La modelo y empresaria sumó así nuevas postales de la menor de sus hijas a las que viene compartiendo desde el nacimiento.

Tras los looks de las últimas semanas, la influencer, mamá de Arianna, de cuatro años, y de Jazmín con el extenista Guido Pella, apostó por un registro cotidiano. La mayor nació en julio de 2022 y la menor llegó este mes. El carrusel reúne retratos con la recién nacida, con un enfoque más íntimo que el de sus últimas producciones, y abre la puerta a otras escenas de las hermanas.

Stephanie Demner y Jaz: el retrato en el sillón

Stephanie Demner acompañó las tomas con una frase breve, "Mis días más felices", seguida de un corazón rojo. En la primera aparece sentada en un sillón gris de respaldo amplio, con la beba en brazos, y mira de frente a la cámara con una sonrisa, delante de unas cortinas blancas translúcidas.

Stephanie Demner, con la beba en brazos, sentada en un sillón gris.

El atuendo fue sencillo: un top negro sin breteles y un jean azul de corte recto, con un desgarro a la altura de la rodilla. Lo completó con sandalias negras de punta fina y taco bajo, un reloj plateado de malla metálica, un anillo y un broche claro en el pelo, que lleva suelto y con ondas.

Dos días antes, el lunes 23, había subido otro mensaje dedicado a la menor, con el texto "20 días de vida y 20 looks de Jazmincita" y un mensaje de cariño final. El domingo 22, a su vez, había presentado el primer look a juego de las tres, con trajes de baño de leopardo, en una serie de diez fotos.

En la segunda toma, la empresaria conserva la postura y la ropa, pero baja la vista hacia la recién nacida, que descansa sobre sus brazos con una prenda de tela fruncida y los piecitos a la vista. La luz clara que entra por las cortinas es la misma en ambas escenas, el sillón ocupa casi todo el encuadre y, a la izquierda, se alcanzan a ver prendas rosadas dobladas. Durante la tarde del miércoles, la publicación reunía más de 6.000 reacciones y más de 120 comentarios.

Stephanie Demner, sonriente, mira a la beba mientras la sostiene sobre el regazo.

Stephanie Demner, Arianna y Jaz: la complicidad de las hermanas

Stephanie Demner compartió en otra publicación, dedicada a la complicidad entre sus hijas, un retrato de Arianna recostada junto a Jazmín sobre un almohadón rosa acolchado. La mayor se inclina hacia su hermana, que está boca arriba con una mano cerca de la cara, y ambas visten prendas blancas de rayas finas azules, una combinación que ya habían lucido a comienzos de mes en su primer matchy.

En otra toma, Jazmín aparece sola, acostada sobre una manta texturada. Lleva un vestido blanco estampado con calesitas y un moño rosa en el frente, con volados en el cuello y en los puños, además de un chupete rosa pálido.

El debut de la beba en la cuenta había llegado el 2, con una publicación conjunta con Guido Pella que mostraba sus piecitos y la pulsera del sanatorio, y el aviso de que "Se agrandó el corazón". Al día siguiente, el martes 3, las nenas compartieron protagonismo: la mamá subió una historia dividida con ambas durmiendo en la misma posición y el texto "Copy paste", junto a la aclaración de que Jaz era igualita a Ari.

Arianna y Jazmín, en una de la tantas postales compartidas por su madre.

Stephanie Demner mostró así sus días más felices junto a Jaz, a poco más de tres semanas del nacimiento. Entre el retrato en el sillón y las fotos de las hermanas, dejó un repaso de los primeros días de la familia que forma con Guido Pella y sus dos hijas.