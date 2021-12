Pitu Di Marco: La directora de "Designer Buenos Aires"

Más de dos décadas de éxito en la industria fashion argentina, hacen de Pitu Di Marco -reconocida y destacada Productora de Moda y Fashion Stylist - una marca registrada. Requerida por las celebrities y los grandes diseñadores del país, la estilista le imprime su sello a las pasarelas, campañas y producciones de lujo marcando la diferencia. “

Cada convocatoria es un desafío pero considero buscan en mí cumplimento e interpretación que solo lo genera ser empático con cada uno en su etapa profesional. Mi sello son las puestas y coreografías de desfiles, a base de profesionalismo y seriedad. Hoy estoy abocada a la organización de los desfiles de verano de “Pinamar Moda Look”, “Cariló Designers Edition” y Leo Paparella by Vip Peluquería”, enumera la Directora de “Designer Buenos Aires”, y repasa solo algunos highlights que la consagraron en la industria.

“Considero que los certámenes de belleza como “Miss Mundo”, los desfiles más importantes de Argentina, además del estilismo a celebridades como Rocío Guirao Díaz durante más de 15 años, son sin dudas mi sello”. Dedicada y perseverante, sabe que el recorrido -que hoy la encuentra con un presente prometedor procurando llevar la Moda a otro nivel- no tiene fórmulas ni secretos. “Cuando me preguntan solo respondo que me dediqué a trabajar y buscar la manera de reinventarme”, concluye.

AGRADECIMIENTOS: Vip Peluquería. Anabel Make up. Dotstore: Laurencio Adot y Thiago.