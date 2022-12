Sarah Jessica Parker, protagoniza una Carrie Bradshaw con un look sencillo y primaveral en ‘’And Just Like That 2’’

Sarah Jessica Parker, ya se encuentra nuevamente en Nueva York grabando la segunda temporada ‘’And Just Like That’’. Serie en la que ya ha llevado looks inolvidables, tal como el vestido de novia de su boda con Mr. Big o el bolso de paloma JW. Anderson.

Sin embargo, la actriz gracias a su personaje se convirtió en un referente de la moda para todas las fashionistas, ya que prenda, cartera o zapatos que usará Carrie Bradshaw, se convertía en tendencia o terminaba si o si en el armario de las amantes de la moda, el ejemplo perfecto es la cartera, modelo baguette Fendi Zucca.

El estilo de la protagonista siempre se rodeó de mezcla de estampados, combinaciones impensables que terminan funcionado, muchos accesorios, full color, pero al parecer con el pasó de la serie, ese estilo fue evolucionando, dejando un poco de lado lo extravagante, para transformarse en looks más sencillos y dulces.

Durante el último rodaje de ''And Just Like That'', la actriz lució un vestido midi, estilo ‘’tye-die’’, en colores degradé pastel, amarillo, naranja y rosa, con escote bajo y poco brillo, combinado con stilettos de raso, en las mismas tonalidades.

Un outfit de lo más primaveral, perfecto para replicar durante esta temporada de primavera-verano 2023.