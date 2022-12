Todas las carteras que Antonela Roccuzzo llevó a Qatar

Si hablamos de moda, Antonela Roccuzzo es un referente para muchas mujeres del mundo. La esposa de Lionel Messi comparte a diario sus looks en su cuenta de Instagram y con cada posteo reafirma su fanatismo por las tendencias y por las carteras, ese accesorio de lujo que causa furor en el mundo.

En la actualidad, la empresaria se encuentra en Qatar alentando a La Selección Argentina junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y cada vez que sale a la calle, los flashes se enamoran de ella. Ya sea porque es la esposa del jugador de fútbol N° 1 en Argentina o porque cada uno de los outfits que elige se convierte en tendencia.

La tote bag de Prada que usó Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo es fanática de las carteras y como ya pudimos ver, llevó muchas de sus preferidas a Doha. Allí, la referente de la moda lució una tote bag de raffia de la firma Prada que tiene un valor de 1.500 euros.

La mamá de Thiago, Mateo y Ciro se tomó una fotografía junto a un fan y pudimos ver el diseño que había elegido para salir a pasear con su familia. Además, Antonela Roccuzzo completó su look con una campera de jean estampada de Gucci.

La cartera que eligió Antonela Roccuzzo para el primer partido de Argentina en el Mundial

Antonela Roccuzzo eligió un outfit ideal para asistir a la cancha a alentar a la Selección en su debut en Qatar 2022. La esposa de Lionel Messi lució la camiseta de la Argentina al igual que sus tres hijos y acompañó el look con un pantalón blanco, mientras que Ciro, Mateo y Thiago llevaron pantalones deportivos de Adidas para completar sus outfits.

La cartera con la que Antonela Roccuzzo alentó a la Selección Argentina en su debut

En dicha oportunidad, la esposa de Lionel Messi completó su look para alentar a la Selección con una cartera Louis Vuitton celeste con cadena dorada. La misma tiene un valor de $2,690 USD. De este modo, Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un outift descontracturado pero a tono con el día que vivió Argentina.

La mini bag de Chanel con la que Antonela visita a Leo Messi

Antonela Roccuzzo pudo ver a Leo Messi en dos oportunidades y ambas ocasiones eligió la misma cartera.

Para el primer encuentro, Roccuzzo decidió llevar un jean de Zara de 49 dólares y un top rosa de 12.90 dólares. La influencer fue capturadas por las cámaras mientras se retiraba del predio en el que pudo visitar a su marido y todos los medios le ficharon el outfit elegido.

Asimismo, Antonela completó el look con una cartera chanel que ya había utilizado en otras oportunidades durante su estadía en Qatar.

Antonela Roccuzzo fue a visitar a Lionel Messi

En su segundo encuentro con Lionel Messi, Antonela optó por un look en tonos beige y blanco. Antonela Roccuzzo llevó un short blanco de Zara, un body y unas sandalias rockstud de la firma Valentino que serán furor en este verano 2023.

Se trata de un modelo clásico de carteras de Chanel, llamado ''Classic Flap Bag'', en tamaño mini y color beige, furor entre las fashionistas, con un precio que ronda los US$10.750.

Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi en Qatar

Para diferentes ocasiones Antonela Roccuzzo, ya ha lucido este bolso, en diversos tamaños y colores. Demostrando así que es uno de sus predilectos a la hora de vestirse y marcar tendencia.

La cartera de Chanel con la que Antonela alentó a la Selección Argentina ante Polonia y Australia

La rosarina se mostró sonriente en el estadio Áhmad Bin Ali, en Doha tanto ante el partido en el que la Selección se enfrentó con Polonia como con el que se enfrentó ante Australia.

Antonela Roccuzzo en Qatar con su cartera Chanel

En ambas oportunidades, la referente de la moda eligió una cartera Chanel violeta a tono con los colores de la camiseta suplente que utiliza de cábala. La misma lleva el nombre de "Caviar Quilted Incognito Mini". El violeta, también conocido como "Very Peri" y catalogado por Pantone como el color del 2002, es un tono arriesgado pero fácil de combinar. Va bien con negros, blancos e incluso marrones. También es un color que se adapta a todas las épocas del año.

El bolso Louis Vuitton de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo en Qatar

En las últimas horas se viralizó una imagen de Antonela Roccuzzo en la playa de Qatar con una fan en la que se la puede ver llevando un bolso de la firma Louis Vuitton llamado "On the go GM" y que tiene un valor de 2.580 euros.