A 25 años del hit de VideoMatch "Marta" Diego Chicou, su creador, cuenta cómo se realizó

El 23 de abril pasado el famoso hit "Marta" con el que Sergio Gonal alcanzó la fama en el viejo y querido VideoMatch cumplió 25 años de su lanzamiento. CARAS Digital dialogó con Diego Chicou, uno de los artífices de ese tema que trascendió fronteras hasta llegar a toda Sudamérica y reveló cómo se gestó la famosa canción que brilló en el ciclo de humor "Tropimatch" que justamente Gonal conducía y hacía los video clips.

"Compuse Marta, la música, la letra es de Sergio, que hacía Él Lobizon del Oste', cuando era el productor musical de VideoMatch. Yo lo que hacía era ponerle música al humor. Todo lo que estaba relacionado con la música, "Raporteros", "Los Jaimitos", "Taxi Boys", todo lo relacionado con la música yo lo hacía en un estudio de grabación y lo hacía con todos los sketches. De ahí nace Marta, que no fue el primer tema sino el segundo. Sergio Gonal hace el sketch "Tropimatch" y de ahí sale la cumbia para Marta, sale el 23 de abril hace 25 años justo el día que nace mi hijo y todos los 23 de abril nos hablamos con Sergio", comenzó contando Diego quien acaba de lanzar su segundo disco como cantautor llamado "Aquí y Ahora", que ya tiene su corte de difusión y su video clip.

"Posteriormente se le ocurre a Marcelo sacarlo en formato de disco y vendimos 4 platinos en 3 meses... ¡Quién no tuvo ese disco! Ahora lo reversionamos y es 'Marta cuando pueda me vacuno' por todo el tema de pandemia, le agregamos humor. En esa época el tema explotaba, entrabas a bailar con el tema y después se te pegaba la letra. Cuando esa canción aparece con tanta fuerza, que se bailaba en todos lados, lo que te cuento es que era la versión que había grabado en mi casa en una porta estudio, lo que se filtro del sketch de la tele, o sea no había disco aún. Fue terrible. Incluso después el Potro Rodrigo hizo una versión y que salió después que la nuestra y vendió un disco de oro con Marta (risas). lo del Potro fue una sorpresa para nosotros".

"Tuvo mucha repercusión el tema, Marcelo nos dijo un día 'armen una banda que salen de gira' y no lo podíamos creer. Armamos una banda con tremendos músicos y llegamos hasta Perú y por la tarde paseando pasábamos por las disquerías y sonaba Marta y ahí tomé dimensión de lo que era. Marcelo también me pidió que haga el disco del Oso Arturo, me dijo 'este muñeco va a ser roquero y guarro y necesito rock y blues', relata Chicou con gran emoción como recordando cada momento, quien además grabó todos los discos que tenía que ver con la música de VideoMatch,

Diego arrancó su carrera haciendo cortina musicales para radio, publicidades, televisión y demás y luego trabajó para Marcelo Tinelli. Está ligado a la música desde que es un niño y en 2018 se lanzó como cantautor con su disco "Volviendo a mi", que tuvo gran repercusión y con el que antes de la pandemia hizo un concierto en el CCK en donde mostró su primer álbum y partes de su actual material que está en todas las plataformas digitales para escuchar.

"Aquí y ahora", su reciente trabajo tiene diez canciones: "Las tenía casi todas escritas estaba pensado grabarlo en el 2020 normalmente y cuando aparece la cuarentena decido grabarlo igual y hablé con todos los músicos y me dijeron que se animaban a grabarlo desde su casa y fue un laburo musical muy copado. La mezcla la mande a California, Estados Unidos y de allá me fueron devolviendo tema por tema. Iban y venian los temas con arreglos de los dos lados. Superó mis expectativas" cuenta quien, por su concierto en el CCK, está nominado a un Premio Gardel 2021.

