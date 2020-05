Andrea Bocelli venció al Coronavirus y donó plasma para investigación

A sus 61 años el tenor italiano Andrea Bocelli, considerado como uno de los mejores cantantes de los últimos 30 años, fue diagnosticado en marzo con Coronavirus junto a su mujer Verónica Berti. "Honestamente, cuando descubrí que lo tenía, me lancé a la piscina, porque estaba bien", supo señalar el artista hace un tiempo.

Ahora la novedad es que no sólo venció al COVID-19 el y su esposa sino que según indico la agencia EFE, se acercó al hospital Cisanello de Pisa donde donó su plasma para la investigación de una vacuna contra el virus. En un comunicado, la clincia agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio de un experimento nacional que validará la eficacia del plasma de pacientes que han vencido el coronavirus.

Desde el comienzo de la pandemia, Bocelli participó de iniciativas para recaudar fondos en medio de la pandemia, como su presentación en el concierto "One World: Together at Home", organizado por la OMS y Lady Gaga; o su concierto en Pascua en la Catedral de Milán. Además vale recordar que también sus hijos varones Amos y Matteo también estuvieron infectados pero no padecieron síntomas.