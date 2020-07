Connie Isla se confiesa: "Me considero una des-generada"

Dicen que el arte se trae con uno en la sangre, que brota por los poros y es una fuerza inevitable. Imparable y que no sólo se siente, sino que se vive. A los 6 años Connie Isla comenzó a transitar el camino del canto, el teatro y el baile sin imaginar que se convertiría a sus 26 años en una de las artistas más prolíficas de su generación.

Antes de su presentación en el Aurora Home Festival - que será el próximo 18, 19 y 20 de julio- la multifacética artista e influencer dialogó con CARAS sobre su más reciente proyecto, "Brote", una canción que grabó junto a Miss Bolivia y que forma parte de un adelanto de su segundo álbum.

¿Cómo fue trabajar con Miss Bolivia?

Fue un proceso lindísimo. Paz es una mujer a la que admiro tanto en lo personal como en lo musical. Al estar en cuarentena y alejadas, no poder vernos cara cara...Quizás eso hizo el proceso de la canción un poco más complicado, pero la realidad es que más allá de todo estuvo buenísimo.



¿Por qué la elegiste para hacer este "collab"?

Es un sueño que tenía hace mucho. Me gusta lo que ella hace y los mensajes que da. Creo que eso es lo que más me gusta de ella. Me parece fundamental que más allá de que me guste su música, también sea una artista que conlleve un mensaje con su arte.





En "brote" llevas un mensaje esperanzador en el que invitás al oyente a sacar lo mejor de sí. Teniendo en cuenta la época que vivimos y que justamente decidiste lanzarlo en pleno confinamiento, ¿fue una manera de hacer catarsis frente al panorama mundial?

La realidad es que "Brote" comencé a escribirla en diciembre de 2019. Después Miss Bolivia hizo su parte, modificamos alguna que otra cosa y justo encajó con todo lo que está pasando ahora. Creo que es una canción atemporal. Todos en algún momento de la vida tenemos problemas. El mundo está en constante cambio y revolución. Me parece que es una canción que se puede adaptar ya sea a un momento más alegre o más triste.





¿Fue una forma también de llevar tranquilidad a tus oyentes?

Yo creo que sí. Hay un claro mensaje de superación, de resiliencia. Y además de entender que así como todo nace, todo vive y todo muere para que vuelva a empezar el ciclo. Es algo que sucede tanto en la naturaleza como en la vida humana, que es la idea que reflejamos en el videoclip. Ese paralelismo entre la vida de la naturaleza y de los seres humanos.

¿Cuál fue la recepción en las redes?

La recepción en la gente fue genial porque muchos se identificaron. Me mandaron mensajes emotivos y profundos. Muy lindo.

Sin dejar de lado la música, Connie se convirtió en una de las activistas más reconocidas en causas como el maltrato animal, el veganismo, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Temáticas por las que esta artista alza su voz a diario desde su cuenta de Instagram, donde ya la siguen más de 500 mil personas. A su vez Isla acaba de lanzar "Más luz x favor", su primer libro y está dedicada a full a su marca de indumentaria "Vrote", una firma que abraza el concepto de "slow fashion": diseña prendas veganas, cruelty free y artesanales. Carteras, bolsos, zapatillas y zapatos son algunas de sus propuestas.





Como abanderada de la vida sustentable y fuerte activista de temáticas relacionadas al cuidado del medioambiente, ¿creés que lo que estamos viviendo en la actualidad es un llamado a la consciencia global?

Sí, por supuesto. Es un llamado definitivamente. Nuestros hábitos de consumo son lo más nocivo que hay. No somos conscientes de lo que está pasando porque elegimos no serlo. Esto que está pasando ahora es una consecuencia de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Quizás al tener ciertos privilegios no nos damos cuenta cómo esta forma de vida impacta en el planeta tierra y en diferentes personas. Ya sea por cuestiones climáticas o deforestaciones... La catástrofe climática se genera desde hace mucho tiempo. No es sólo después de esta pandemia, es algo que data de mucha historia hacia atrás lamentablemente.

¿Cómo nació la idea de gestar "vrote"?

Me hice vegana en 2017 y en el 2018 me empecé a interiorizar en todo lo relacionado al veganismo. Este modo de vida despertó en mi ciertos sensores de empatía que me empezaron a llevar a cuestionarme otras cosas, como por ejemplo ¿Quién hizo la ropa que yo usé?, ¿Cómo?, ¿Qué materiales se usaron?, ¿Cuál es la huella de carbono?... Y me di cuenta que hay una industria de la moda rápida que es totalmente nociva para el medio ambiente y para los derechos humanos. Me pasó que me empezó a costar mucho ropa que se alineara a mi nueva forma de pensar. Por ejemplo zapatos que fueran de ecocuero u otros materiales no animales que sean de marcas slow fashion. En este momento tenía una amiga que estaba empezando con su marca, que hacía diseños a medida. Le conté y ahí nació la idea de hacer una colección cápsula: lanzamos dos modelos que sin saberlo fueron el inicio de mi marca.



¿En qué estado se encuentra el proceso creativo de tu segundo disco?



Ya hay muchas canciones que no están producidas pero sí terminadas. Estoy muy contenta. No tengo una fecha de lanzamiento pero seguramente este año estaré compartiendo algunas canciones más.

¿Qué es lo que se van a encontrar tus seguidores cuándo lo escuchen?

Van a encontrar de todo. A mi me gusta experimentar con ritmos y diferentes géneros. Entiendo que a los artistas siempre se los encasille en un género, tiene lógica pero yo me considero "desgenerada" con los géneros. Me gusta experimentar con todo y escribo lo que siento. Si tengo ganas de escribir algo más parecido a la salsa lo hago y si fuera un blues, también.





Sobre "Más luz por favor": ¿Cómo nació la necesidad de escribir un libro?

Siempre me gustó escribir por lo que siempre imaginé escribir un libro. Nunca pensé que de tan chica. Tenía 24 años cuando tuve la primera reunión con la editorial para encarar el proyecto. Me agarró de sorpresa, no me lo esperaba pero cuando finalmente me junté con los editores yo ya tenía el libro muy encaminado. Les encantó la propuesta y el año pasado terminé de escribirlo. Quedó súper lindo.

Es un libro en el que no sólo cuento un montón de cosas sobre veganismo, feminismo y privilegios, sino que también cuento cómo fue mi proceso artístico. Mi experiencia en la industria musical, que fue lo que encontré. Quise además dejar ideas de cómo llevar a la vida diaria algunas prácticas, por eso incluí algunas recetas y tips sustentables para que quien lo lea tenga herramientas tangibles.