Conoce a Yas Gagliardi, la joven artista que cantó junto a Lali Esposito, Tini Stoessel, y Ricky Martin

Nació en Villa María (Córdoba) y desde siempre supo que sería una artista. A una corta edad se inscribió en la Escuela de Música Popular EMPO y más tarde tomó clases de canto junto a Pablo Cordero. Con 12 años grabó su primer disco, participó en distintos festivales del país, llegó a ser telonera de Tini Stoessel y Lali Esposito y colaboró en un sencillo con la cantante pop estadounidense Sarah Lenore. Fue la voz guía del coro infantil que cantó junto a Ricky Martin en la ceremonia de los Grammy Latinos y participó en la serie de televisión de Netflix “Go! Vive a tu manera”. Hoy con 18 años, la artista se encuentra grabando una serie en plena pandemia.

- ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿De dónde surge tu pasión por la música?

Empecé a estudiar música a mis 6 años, con clases de canto y piano. Siento que la pasión por la música viene desde que nací, y claramente se fue intensificando con el paso del tiempo ya que es parte de mí. Arranque con mi carrera profesional a mis 12 años cuando saqué mi primer disco. El segundo fue cuando tenía 15 años y hoy me encuentro grabando distintos singles que van a formar mi tercer disco. No tengo ningún familiar que se dedique a la música o al arte y me haya inculcado esto.

- ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?

Mi primer trabajo fue grabar mi primer disco. En ese momento me di cuenta que me quería dedicar a esto profesionalmente. Pude presentar este disco en distintos festivales del país, estuve en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. En cada lugar estuve acompañando a distintos artistas como Amaia Montero, Abel Pintos, Lali Esposito y Tini Stoessel.

- ¿Cómo fue la experiencia de ser telonera?

En uno de mis primeros shows acompañé a Abel Pintos. Él observó mi show desde un costado del escenario, y cuando salí de cantar me felicitó y me animó a seguir adelante. Eso a mí me hizo muy feliz y es un recuerdo que tengo hasta el día de hoy, que me emociona mucho.

- ¿Y tú experiencia con Ricky Martin?

El haber colaborado con Ricky Martin, fue una experiencia inolvidable. Pichón Dal Pont, quien me ayuda en mis shows con el tema de sonido, estaba designado para hacer esta nueva versión de Ricky Martin “Tiburones” y fue quien me pidió ayuda para armar el coro de niños. Lo que hicimos fue buscar distintos chicos de Argentina para cantar diversas partes de esta canción. Luego Pichón unió todas las voces y armó la versión que fue elegida por Ricky Martin y fue parte de los Grammys. Cuando me enteré fue muy emocionante.

- ¿Qué implica ser cantante? ¿Qué sacrificios tuviste que hacer para llegar a dónde estás?

Ser cantante para mi implica una responsabilidad muy grande, porque una de las cosas más lindas que tiene la música es poder transmitir mensajes. Con respecto a los sacrificios creo que uno se pierde de momentos, con amigos, con familia, fechas importantes, cumpleaños. Pero creo que es un sacrificio que vale la pena vivir si uno ama lo que hace. Creo que lo más lindo es poder encontrar el balance de hacer lo que amas y poder compartir los distintos momentos con tus seres queridos.

- ¿Cómo llevas tus días en Buenos Aires?

Estar en Buenos Aires para mi es algo increíble. Si bien desde muy chica viajaba para tomar clases de canto y actuación, viajaba también los fines de semana con mi familia. Hoy en día con 18 años tengo la oportunidad de venir y quedarme más tiempo, ya que me encuentro grabando una serie infanto juvenil. Es un proyecto actoral del cual no puedo dar mucha información, pero si puedo comentar que será increíble para todos los adolescentes.

- Además de ser cantante y actriz, ¿Qué hobbies tenés?

Me gusta tocar instrumentos, como el piano, la guitarra y el ukelele. También hago acrobacias. Creo que una artista no sólo debe saber hacer una cosa, sino muchas. El hecho de cantar no es sólo cantar, sino transmitir con el cuerpo, con el sentimiento, y distintas cosas que te llevan a ser un artista completo y así llegar más a la gente. También me encanta estar con mi familia, mis amigos, y ver series.

- ¿Qué crees que te enseñó la profesión?

Además de ayudarme a crecer como artista, me ayuda a crecer como persona. El hecho de compartir mucho tiempo con personas que aman hacer música y actuar, me enseñó el respeto hacia el otro, el poder transmitir, dar distintos consejos a través de la música. Haber sido telonera de artistas tan grandes, me ayudó a ver cómo se manejan los artistas en el escenario y la humildad de cada uno.

- ¿Algún sueño por cumplir?

Mi sueño más grande es crecer como artista y que cada vez más gente pueda escuchar mi música, amarla y que les llegue para tomar los distintos consejos de cada canción. Un sueño más puntual hoy en día seria llegar a los Grammys.

- ¿Qué le dirías a tus colegas que recién están iniciando su camino en la música?

A quien quiera seguir el camino del arte, le aconsejo que confíen en ellos mismos, que nunca pierdan su esencia, que busquen transmitir a través de las distintas artes, y que sepan que es un camino del cual hay que luchar un montón. Que persigan sus sueños, porque con esfuerzo y con amor todo se puede lograr.