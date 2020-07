Coti Sorokin intimo: "La cuarentena y el aislamiento te bajan la energía productiva"

Autor de muchísimos hits y compositor de temas que pasaron a la eternidad como "Color Esperanza", interpretado por Diego Torres, sólo por nombrar uno, Coti Sorokin se prepara para el domingo 12 a las 18 horas para brindar un concierto en streaming desde su "guarida creativa" y disfruta del éxito que tiene su documental basado en show en el teatro Colón que está disponible en Flow. En una íntima entrevista con CARAS Digital el genial artista habló de todo, de cómo vive y lo afecta la cuarentena, cómo se siente al tener un documental en vida (ya que la mayoría se realiza una vez que el músico fallece como los casos de Gustavo Cerati o Luis Alberto Spinetta, pro nombrar algunos) y cuáles son sus proyectos.

¿Cómo vivís la cuarentena?

La verdad como podemos, pasé diferentes etapas primero, desconcierto después, bajón, después intentando reconstruir y enfocar en otras cosas, nosotros encaramos la cuarentena con conciertos en el norte y en ese momento parecía muy lejano todo esto que está pasando, es más teníamos un show en el Luna Park el 13 de junio y ya nos pasó todo por encima. Igual ahora estoy más tranquilo re armando todo. A nivel emocional, tuve miedo e incertidumbre.

¿Con quién pasas esta cuarentena?

Hago la cuarentena sólo por cuestiones logísticas familiares ya que decidí apartarme un poco. Mis hijos mayores los mellizos Ivan y Maia viven solos en sus casas, tienen 24 años y Dylan y Leyre de 15, están con la mamá y los veo casi todos los días. Pero yo decidí estar en un departamento insonorizado para poder crear y enfocarme en mi trabajo.

¿Qué significa para vos tener un documental en vida, teniendo en cuenta que esto no es muy habitual entre los músicos?

Ver un documental en vida me pareció que era algo lindo, me parece una lástima que salgan los documentales post mortem, quizás en otros lugares tienen otra visión y hacen cosas con los artistas vivos. Me inspiró mucho este tipo de cosas, el hacer un documental conceptual como un evento artístico y desarrollarlo con todo. Eso es lo que me pareció lindo de este proyecto. No es un resumen de la historia de vida, sino tomar un evento artístico como pretexto porque había material muy lindo para comunicar. 'Mirá donde estamos papá, le quería poner porque todo el tiempo le decía a mis músicos, '¡mirá donde estamos, en el Colón!" era una de las ideas pero lo que pasa es que no se iba a entender aquí en el concepto, capaz no se iba a entender en el exterior.

El domingo brindará un show por Streaming...

Vamos a hacer un concierto desde casa, sin publico y aunque eso es algo irreemplazable, este concierto será desde el lugar de los hechos, no desde un lugar montado, es desde donde ocurren los momentos de soledad, de escribir, de tocar, en ese entorno. La parte única es que están mis guitarras desde que tengo 10 años ya que nunca me desprendí de ningún instrumento. La sensación es muy emocionante. Se siente diferente también.

¿Cómo te pega a un artista la que viaja por el mundo estar encerrado ya más de 100 días?

El estar encerrado no tiene que ver con el encierro, tiene que ver con lo emocional, no cambia demasiado estas más tiempo centrado para escribir o tocar. Al tener mas tiempo hay mas productividad no me cambia mucho en cuando estoy grabando un disco me parece bastante similar pero tiene el agregado de la incertidumbre de todos los colegas que trabajan con vos. Igual te confieso que la cuarentena te baja la energía; no es productiva.

Hace poco hubo un re-lanzamiento de Color Esperanza del que participaron muchos artistas, tengo entendido que si no cedías los derechos no se hubiese podido lograr, aprovechando este evento, ¿hiciste las paces con Diego Torres?

No sé si las paces hicimos las paces, si hubo un acercamiento para dejar de lado diferencias por algo que era más importante que era el re-lanzamiento de la canción que vos decís. Esta campaña mundial con muchos artistas de diferentes estilos recaudó millonadas. Yo cedí los derechos, a 'Global Citicen' que hace la campaña en beneficio a la OPS para estudios contra el COVID-19 y vacunas e insumos. Dejamos de lado esa situación, él me llamo y me pidió perdón en su momento y me parece que está bien y la situación ameritaba acercarse, para llevar adelante el proyecto. No somos amigos con Diego y si yo no cedía los derechos porque tengo más del 50 por ciento no se podía hacer nada sin mi autorización.

¿Estas de acuerdo con la cuarentena y las medidas que se están tomando?

Por empezar quiero decir que no tengo miedo; sí le tengo respeto y no tengo miedo por mi, le tengo respeto por mis hijos más que nada por ellos y me jode la sensación de no ver amigos visitar a mis viejos, de no viajar a España. Entiendo que está bien lo que se está haciendo. No me quejo me parece, perfecto se están salvando vidas. Yo considero que se salvaron un montón de vidas gracias a esta extensa cuarentena.

¿Finalmente cómo es un día "encuarentenado"?

Me acuesto bastante tarde, tomo mas vino de lo que tomaba (risas), hablo mucho por teléfono, estoy más en las redes, escribo mucho tomo mucho mate, cocino, cosa que nunca hice en la vida, arroz con pollo, fideos y esas cosas. Volví a la cocina y hago cosas que me entretienen. Me aburro también bastante. Intento llamar a mis viejos, desafortunadamente no conozco a mi sobrino. Me hace bien llamar y hablar con mi gente.