El Primavera Sound abrió su programación con un memorable show de Pet Shop Boys

Primavera Sound 2023 comenzó con una explosión de energía musical y los legendarios Pet Shop Boys dejaron a todos los asistentes sin aliento en su actuación como cabezas de cartel en la jornada inaugural gratuita en el Parc del Fòrum, en Barcelona.



Con más de cuatro décadas de trayectoria, Neil Tennant y Chris Lowe han demostrado una vez más por qué son considerados una de las leyendas vivas de la música. El dúo británico deleitó al público con su característico pop sintético y un repertorio lleno de himnos atemporales.

Pet Shop Boys en Barcelona. Crédito: Primavera Sound.

Desde los icónicos hits como 'West End girls', 'Always on my mind', 'It's a sin' y 'Go west', hasta joyas menos conocidas pero igualmente cautivadoras, los fans disfrutaron de una experiencia inolvidable.

Pet Shop Boys.

La atmósfera se impregnó de nostalgia y emociones mientras Neil y Chris entregaban su brillante interpretación vocal y deslumbraban con su puesta en escena, llena de visuales impresionantes y una performance impecable.

Pet Shop Boys en Barcelona. Crédito: Primavera Sound.

El Primavera Sound 2023 fue testigo de un espectáculo que transportó a los asistentes a través de décadas de música y les recordó por qué Pet Shop Boys continúan siendo una referencia en la industria.

Pet Shop Boys en Barcelona. Crédito: Primavera Sound.

Otros imperdibles del lineup

Pero la noche no solo perteneció a los aclamados británicos. El público también tuvo la oportunidad de disfrutar del talento del cantautor inglés Jake Bugg, cuyas melodías cautivadoras y letras sinceras crearon una atmósfera íntima y conmovedora.



Además, el grupo australiano Confidence Man hizo vibrar a todos con sus contagiosos ritmos de baile, mientras que los madrileños La Paloma mostraron su poderío sonoro con sus guitarras distorsionadas.



El Primavera Sound 2023 se inauguró de la mejor manera posible, con una velada mágica que capturó la esencia de la música en su forma más pura.

Primavera Sound Barcelona 2023, lineup.



Pet Shop Boys, Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma brindaron a los asistentes un espectáculo inolvidable que confirmó por qué este festival sigue siendo uno de los eventos más destacados en el calendario musical.



A medida que avanza el Primavera Sound 2023, no podemos dejar de emocionarnos por lo que aún está por venir. Con una alineación repleta de talento y propuestas musicales de vanguardia, este festival promete ser una experiencia única para todos los amantes de la música.



El Primavera Sound llega a Buenos Aires con Blur

La emoción se desata mientras se acerca la nueva edición del Primavera Sound en Argentina. Con una expectativa desbordante, se ha lanzado la venta de entradas para uno de los festivales internacionales más prestigiosos, que regresará con su segunda entrega a Buenos Aires los días 25 y 26 de noviembre, en el impresionante Parque Sarmiento y con Blur en su lineup.



El Primavera Sound no solo ofrece un cartel de artistas de renombre, sino que también se destaca por su ambiente vibrante y su capacidad para brindar una conexión especial entre artistas y público.



Con cada edición, el festival continúa elevando la vara, superando las expectativas y dejando una marca imborrable en la memoria de todos los asistentes.



Con una nueva colaboración entre organizadores locales, el Primavera Sound en Buenos Aires se transforma en una co-producción con PopArt Music, Dale Play Live y Move Concerts, quienes se unen como socios de este renombrado festival.



El Primavera Sound sigue exportando su exitoso modelo de festival urbano a la capital argentina, expandiendo su propuesta musical más allá de los escenarios principales con el programa "Primavera en la Ciudad".

Blur tocará en el Primavera Sound 2023: la banda británica regresa a la Argentina después de 8 años

Esta iniciativa se ha convertido en un sello distintivo de este evento, que además se destaca por su compromiso con la sostenibilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística.



Bajo el lema "Refleja lo que eres", el festival Primavera Sound Buenos Aires establece un vínculo con su contraparte en Barcelona, que a su vez refleja la comunidad global que ha construido durante más de dos décadas.



Este proceso de identificación mutua se expande en todas las direcciones, desbloqueando constantemente nuevos niveles de conexión y resonancia.



El Primavera Sound Buenos Aires promete ser un reflejo auténtico de la esencia del festival original.



La visión y los valores que han definido al Primavera Sound en todo el mundo se manifiestan en esta edición argentina, reforzando su compromiso con la calidad musical, la diversidad artística y la creación de un entorno inclusivo y sostenible.