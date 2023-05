El Primavera Sound de Barcelona se prepara para recibir a todo el talento femenino. Este año, el festival que llegará a la Argentina en el mes de noviembre y que ya ha confirmado a Blur como plato fuerte, nos sorprende con un audaz movimiento estratégico: ¡doble sede en Barcelona y Madrid con un cartel compartido!



En el Parc del Fórum de Barcelona, se ha llevado a cabo una reubicación de escenarios para mejorar la habitabilidad del recinto, manteniendo las dos áreas de actuación más destacadas en la plataforma marina. En total, a partir del próximo jueves 1 de junio, y durante el viernes 2 y sábado 3 de junio, el predio contará con nueve escenarios principales, sin mencionar los espacios más pequeños donde también habrá música en vivo.

Este evento sin precedentes promete una experiencia inolvidable para los asistentes y para aquellos amantes de la música. Especialmente por las propuestas femeninas que son parte del cartel. Más allá de la catalana y multipremiada Rosalía, hay otras artistas que valen la pena no perderse.

Mujeres fuertes en el Primavera Sound

En la escena musical actual, las mujeres están conquistando cada vez más protagonismo, y este festival se enorgullece de mantener la paridad de género que tanto se busca en la industria.



De hecho, el Parlamento Inglés recientemente ha invitado al Primavera para debatir sobre cómo cumplir con esta igualdad en los festivales.



Comenzando por el jueves, llega el proyecto de Sudan Archives, liderado por Brittney Denise Parks, una violinista, compositora y cantante que dejó maravillado a más de uno el año pasado con su disco "Natural Brown Prom Queen". Los expertos dicen que su música es una experiencia única.

El sábado, la propuesta imperdible es Kelela. Su cautivador y sensual rhythm and blues experimental, expresado en su exquisito álbum "Raven", que promete envolver a sus fans en su delicadeza vaporosa.

Lineup del Primavera Sound Barcelona 2023

El viernes, la encantadora Julia Jacklin deleitará con su dulce voz de folk-pop. Al igual que Sudan Archives, Julia cautivó a audiencias españolas recientemente con su hermoso álbum "Pre Pleasure".

Beth Orton, es otra de las apuestas, ya que regresa con uno de sus mejores trabajos después de seis años sin lanzar material en solitario: "Wheater Alive". Su madurez como artista se refleja en cada nota de este disco excepcional.



Caroline Polacheck, que se presentará el sábado, brindará un directo impecable envuelto en un pop con múltiples influencias. Aunque su último álbum no ha recibido las mejores críticas, su talento en el escenario es innegable.

Por otro lado, el joven talento local de Judeline, una veinteañera de Los Caños de Meca, está perfilando un sonido urbano sumamente sensible. Será una oportunidad única para descubrir su propuesta musical en ascenso.



Nuria Graham, oriunda de Vic, ha entregado uno de los mejores discos de España del año con "Cyclamen". Su talento y sensibilidad se desbordan en cada canción, y seguramente su actuación del sábado será inolvidable.

También en esa jornada, Arlo Parks envolverá a los presentes con su mezcla única de pop, jazz, spoken word y neosoul, que además refleja su apoyo a los postulados LGTBI+. Su música es un verdadero abrazo para el alma.

Caroline Polacheck.

Finalmente, no se puede dejar de nombrar a las encantadoras canadienses Alvvays, que contagiarán al público con su pop pegadizo el viernes.



Estas poderosas mujeres están listas para conquistar el escenario del Primavera Sound de Barcelona y demostrar que el talento femenino está en su apogeo.

Julia Jacklin.



¡Prepara tus sentidos para vivir una experiencia musical única y emocionante en el Primavera Sound de Barcelona!

Entradas agotadas para el Primavera Sound Buenos Aires

Desde el momento en que se anunció la preventa de entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2023, la demanda fue abrumadora.

La preventa exclusiva para los usuarios del banco BBVA se agotó rápidamente, lo que demuestra el entusiasmo y la pasión del público argentino por este evento de renombre mundial.

Posteriormente, se abrió la venta en modalidad "Early Birds" a través de la página web www.enigmatickets.com, que también se agotó rápidamente.

Blur tocará en el Primavera Sound 2023 de B.A.: la banda británica regresa a la Argentina después de 8 años



Los fanáticos no quieren perderse la oportunidad de presenciar un evento que reúne a lo mejor de la música contemporánea. La confirmación de Blur como headliner ha generado aún más expectativas y ha impulsado la venta de entradas en la segunda etapa de la preventa.

Primavera Sound Buenos Aires se consolida como una parada obligatoria en el circuito de festivales internacionales, y el hecho de contar con la presencia de bandas de renombre como Blur y posibles artistas como The Cure ha despertado un interés sin precedentes.

El festival se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre en el nuevo predio elegido: Parque Sarmiento. Este lugar ofrecerá el escenario perfecto para conjugar talento local e internacional, creando una experiencia única para los asistentes.

Primavera Sound se expande

Primavera Sound no solo se limitará a los recintos principales, sino que también expandirá su propuesta musical con "Primavera en la Ciudad". Este sello distintivo del festival incluirá actividades y presentaciones en diversos puntos de la ciudad, brindando una experiencia musical completa y enriquecedora.

Con la consigna "Reflect what you are", Primavera Sound Buenos Aires buscará reflejar el espíritu y la identidad de la comunidad que ha construido en todo el mundo durante más de dos décadas. Este festival se ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística, convirtiéndose en un referente para otros eventos musicales.

La segunda edición del Primavera Sound Buenos Aires promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música, donde se celebrará la diversidad sonora y se crearán momentos únicos de conexión entre artistas y público.