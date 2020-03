Carlos Baute compuso una canción para concientizar a las personas a quedarse en su casa

Instalado en su departamento de Madrid donde vive con su esposa, Astrid Klisans y sus tres hijos, Markuss, Liene y Alisse, Carlos Baute, cómo toda España permanece en cuarentena preventiva debido a la expansión (en mayor escala que en nuestro país) del Coronavirus. Siempre activo en sus redes sociales donde tiene más de 3 millones de seguidores entre Twitter e Instagram, el artista nacido en Venezuela utilizó parte de su tiempo libre para crear una nueva canción que llame la consciencia de todos a quedarse en sus casas.

"No es para tanto Que te quedes en tu casa No es para tanto Evitar tantos contagios. No es para tanto Mira todos los hospitales Que ya se encuentran colapsados Necesito que me creas quédate en casa. Juntos podremos frenarlo. No es para tanto. Toma medidas, se cauto. No es para tanto. Sacrificarnos y ayudarnos. Recuerda que son tus hermanos. Respetémonos te ruego quédate en casa", dice la nueva canción del autor del hit "Colgando en tus manos".

En diálogo con CARAS Digital Baute contó cómo vive la cuarentena y qué hace para entretener a sus hijos junto a su esposa. "Por suerte estamos todos bien, cumpliendo con la cuarentena que es vital en este momento para frenar esta pandemia. Con los niños tratamos de hacer alguna actividad recreativa todos los días. Jugamos juegos didácticos, nos pintamos con temperas y nos divertimos mucho. Espero que todos tomen conciencia de la importancia de quedarse en casa", contó el músico.

Mirá la nueva canción de Baute aquí...