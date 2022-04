¡Ahora sí! El show de Metallica en Argentina es una realidad. Luego de dos años de pandemia, la esperada presentación de la banda liderada por James Hetfield se llevará a cabo este sábado 30 de abril en el Campo Argentino de Polo con Greta Van Fleet y Marina Fanges como artistas invitados.

Producido por DF Entertainment y presentado por Flow, Metallica se reencontrará con sus fans argentinos para celebrar el 30 aniversario de The Black Album, uno de sus discos de mayor éxito, creador de hits como "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" y "Sad But True".

METALLICA en Argentina: Todo lo que tenés que saber sobre el show

A continuación, todo lo que tenés que saber sobre el regreso de la banda de Trash Metal más legendaria del mundo:

TRANSMISIÓN EXCLUSIVA DE LOS SHOWS

Todos los clientes de Flow podrán disfrutar en vivo los shows a través de la plataforma de entretenimiento. La transmisión comenzará a las 18:00 horas por el canal 605 de Flow, donde se podrán ver los shows completos, las entrevistas a las bandas y los contenidos exclusivos desde todo el país y desde cualquier dispositivo.

​​Los periodistas Mikki Lusardi y Clemente Cancela serán los encargados de conducir la transmisión desde el estudio de grabación especialmente montado en el predio, mientras que Martina Soto Pose estará transmitiendo desde el campo.

HORARIOS

BOLETERÍA | 11 HORAS

PUERTAS | 15 HORAS

MARINA FANGES | 18.30 a 19.00 HORAS

GRETA VAN FLEET | 19.30 a 20.30 HORAS

METALLICA | 21.00 a 23.45 HORAS

BANDA INVITADA

A las 18.30 horas, Marina Fanges estará abriendo la jornada en el Campo Argentino de Polo. Artista visual, compositora, multi-instrumentista e intérprete, Marina forma parte de la nueva generación de músicas argentinas. Ha realizado giras en Europa, Latinoamérica y Japón, mostrando sus canciones que abarcan el espectro del indie folk al rock intenso, y pintando murales en diversas ciudades del mundo. Con cuatro discos, decenas de colaboraciones y singles, actualmente se encuentra trabajando en un nuevo disco que saldrá durante este año

Por su parte, luego de su última visita a Argentina, en el marco de Lollapalooza Argentina 2019 , Greta Van Fleet, la demoledora banda de los hermanos Kiszka, abrirá el show de Metallica a las 19.30 horas.

Formada en Frankenmuth, Michigan en 2012, Greta Van Fleet está formada por tres hermanos, el vocalista Josh Kiszka, el guitarrista Jake Kiszka, el bajista /tecladista Sam Kiszka y el baterista Danny Wagner. Juntos han vendido más de dos millones de álbumes en todo el mundo, han actuado en "Saturday Night Live", "The Tonight Show" y "The Late Show with Stephen Colbert", encabezaron las listas de Billboard US Mainstream Rock y Active Rock con su single debut "Highway Tune" en 2017, ganaron el premio Grammy al Mejor Álbum de Rock en 2019 por From the Fires y alcanzaron el número 1 en las listas de Billboard con su debut de larga duración, Anthem of the Peaceful Army en 2018.

Hoy están presentando The Battle at Garden's Gate, su último trabajo discográfico. "The Battle at Garden's Gate trata sobre la esperanza y la superación de los desafíos que enfrenta la humanidad", manifestó Sam Kiszka, y añadió "Vivimos en un mundo impulsado por instituciones superficiales y este álbum es un recordatorio de que depende de nosotros cantar desde el silencio."

CÓMO LLEGAR AL SHOW

TRENES: Tren Mitre (Ramal Suárez) - Estación 3 de febrero. El último tren a José León Suárez sale a las 23:26 hs. Mientras que el último tren sentido a Retiro sale a las 22:53 horas.

SUBTES: Subte línea D. Estación Palermo. El último servicio hacia Catedral sale a las 23:33 horas y el último servicio con destino a Congreso de Tucumán sale a las 00:07 horas.

COLECTIVOS: ofrece servicios durante todo el día y toda la noche, habiendo refuerzo de servicios para el turno noche.

Las líneas que llegan hasta el Campo Argentino de Polo son:

10 (Palermo - Wilde) Va a Obelisco y a Constitución

29 (Olivos- La Boca) Va a Plaza de Mayo

34 (Palermo - Liniers)

130 (Est. Boulogne - Barrancas Belgrano - Retiro - La Boca)

160 (Claypole - Ciudad Universitaria)

166 (Palermo - Morón)

15 y 64 (Por Luis María Campos)

TAXIS: habrá una parada sobre Avenida Libertador las 24 horas.