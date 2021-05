Murió Rodolfo García, músico de Almendra, tras sufrir un ACV

Rodolfo García, mítico baterista de Almendra murió a los 75 años tras haber sufrido un ACV y haber sido diagnosticado con muerte cerebral. El miércoles 25 de abril se había desvanecido en su casa y había sido llevado de urgencia al Hospital Tornú. Allí fue operado, pero lamentablemente sufrió muerte cerebral. A seis días del duro diagnóstico ahora pasó a la inmortalidad.

Sus primeros contactos con la música fueron con el acordeón, instrumento heredado de su padre y luego influenciado por bandas de rock armó su primera batería con las ollas y las cacerolas de su mamá.A sus 17 años Rodolfo García conocería a Luis Alberto Spinetta quien en ese entonces tenía unos 13 años. Juntos comenzaron a hacer música.

Roberto tenía una banda, "Los Larkins", e invitó al "Flaco" a sumarse a la agrupación. Terminaron llamándose Los Mods y tiempo después se fusionarían con "Los Sbirros" para después si formar la legendaria banda "Almendra", con Emilio del Guercio y Edelmiro Molinari.

Rodolfo García en plena acción.

Rodolfo García, el creador de Almendra y otras bandas emblema del rock

Rodolfo García formó parte de Almendra, Aquelarre, Tantor, Jaguar y Los Amigos . También era conocido por ser uno de los íntimos amigos de Luis Alberto Spinetta. "Nos juntábamos a tocar por el placer de hacerlo. Grabamos porque ensayábamos en La Diosa Salvaje y tener todo el estudio a nuestra disposición invitaba a dejar registradas las cosas que íbamos tocando. Predominaba un clima de amistad entre nosotros: tocar, parar para tomar unos mates o una copita de vino. Era feliz en la reunión de cada miércoles", recordó en alguna oportunidad sobre las épocas doradas junto al Flaco.

En 2002 armó PosPorteño, banda junto a Daniél Ferrón y Alejandro del Prado. “En lo musical, lo que más nos entusiasma es lograr un sonido original, espontáneo. Cada uno aporta lo que trae tras tantos años en la música, su bagaje. No sólo la música que ha tocado sino la que ha elegido escuchar. Creo que eso queda plasmado en lo que hacemos, porque hay electricidad, porque hay aires de tango y de milonga, porque hay cierta cosa de la murga, pero no como un pastiche, como algo pegoteado, fusionado, sino como algo que fluye con naturalidad, con espontaneidad”, confesaba Rodolfo en un mano a mano con Página 12.

Con respecto a Almendra, Rodolfo aseguró: "Almendra tuvo una vida muy corta. Fue más tiempo la previa, los ensayos antes del debut, que el grupo en sí mismo. La alquimia fue muy fuerte. Éramos locos enamorados de lo que estábamos haciendo. Nos preguntábamos: '¿A alguien le gustará esto?'. Pensá que, por ejemplo, un tema empezaba 'figúrate que pierdes la cabeza'. No nos importaba mucho. Cuando todos tocaban en los bailes de los clubes, nosotros decíamos que teníamos que tocar en un teatro. El manager nos quería matar: nadie hacía teatros, ni Sandro, ni La Joven Guardia. El primer concierto fue en el Di Tella, el segundo, quince días después en el Globo. A pérdida. No éramos soberbios, pero estábamos convencidos al menos de lo que no queríamos".

Su compromiso con la cultura argentina lo llevó a ser nombrado director nacional de Artes bajo la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en 2014.