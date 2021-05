¡Es otra! Así luce hoy Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano y enemiga de Rial

El año 2007 marcó un antes y un después en la vida de Marianela Mirra cuando protagonizó Gran Hermano, el formato que tanto entretenía a los argentinos y sus estrategias de juego hicieron que ganara afectos y odios durante el programa. La joven reapareció el año pasado en los comienzo de la pandemia cuando fue consultada por una seguidora sobre como la transitaba y ahora sorprendió en sus redes con un profundo y extremo cambio de look.

Si bien en la actualidad está alejada de los medios, se sabe que concluyó sus estudios de leyes y se convirtió en abogada y que efectivamente ejerce la profesión en Buenos Aires. Hace muy poco mostró todos los cambios que se hizo en su rostro y recibió tanto amor como críticas de sus followers y ahora mostró su nuevo look, que la hace irreconocible. La ex Gran Hermano se cortó bien el pelo muchísimo y se pasó al bando de las rubias. “Siempre fui excesiva, volvió el corto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mirá la nueva Marianela Mirra...

La confesión hot de Marianela Mirra

Hacía mucho tiempo que Marianela Mirra, no era noticia. Tras su paso por Gran Hermano, en 2007 y luego de un fuerte encontronazo con Jorge Rial, la cordobesa se llamó a silencio y puso una larga pausa que duró hasta ahora.

Tras el escándalo en Bake Off con la participante Samanta Casais, a quien se le quitó el premio de ganadora por haber mentido en cuanto a sus antecedentes como pastelera, inmediatamente comenzaron las comparaciones con Marianela quien, producto de una ingeniosa estrategia, ganó el reality.

Con uñas y dientes, Mirra salió a defenderse de las acusaciones pidiéndola que no la comparen con Samanta dado que ella no había cometido ningún ilícito, sino que lo suyo fue una inteligente estrategia para ganar el programa. "Basta de compararme", escribió en su cuenta de Instagram y continuó: "Soy inigualable, perdedores de cuarta. No saben con qué ensuciar ni cosificar". En otra publicación Marianela continuó con su descargo: "¡Fui viva y no se la bancan!".

Tras eso, volvió a ser noticia cuando le adjudicaron ser la protagonista de un video xxx, y ella salió inmediatamente a desmentir su participación en la erótica filmación, pero aclaró: "No me hace justicia el intento de video porno", y para calentar las redes agregó: "Les cuento que también soy buena para eso."

FL