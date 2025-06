El príncipe Guillermo atraviesa días especialmente duros. Mientras acompaña de cerca a su esposa Kate Middleton en su tratamiento contra el cáncer y cumple con sus responsabilidades como futuro rey, acaba de recibir una noticia devastadora: la muerte repentina de uno de sus amigos más cercanos, el empresario indio Sunjay Kapur, de 53 años.

El trágico episodio ocurrió el jueves 12 de junio, durante un partido de polo, el deporte que lo unía al príncipe, en Reino Unido. Kapur, presidente de la firma automotriz global Sona Comstar y figura habitual en los circuitos más exclusivos del verano británico, se desplomó en medio del juego. Según informaron medios locales, habría sufrido un paro cardíaco fulminante luego de tragarse accidentalmente una abeja.

Príncipe Guillermo

El fallecimiento del empresario y amigo cercano del Principe Guillermo

Aunque la autopsia aún no fue confirmada oficialmente, la prensa británica asegura que el insecto lo habría picado dentro de la boca, lo que podría haberle provocado un shock anafiláctico mortal. “Las picaduras internas pueden ser extremadamente peligrosas, sobre todo si hay una alergia no diagnosticada”, advirtieron expertos médicos citados por The Mirror. “Una picadura en la garganta o en las vías respiratorias puede causar una inflamación severa, obstrucción, caída de presión y paro cardíaco”, añadieron.

El fallecimiento de Kapur, no solo conmocionó al príncipe, sino también al mundo del polo y a la alta sociedad india. Horas antes de morir, el empresario había publicado en redes sociales un mensaje de apoyo a las víctimas del trágico accidente aéreo en Ahmedabad, lo que hizo que la noticia impactara aún más por su inesperada inmediatez.

El difícil momento del príncipe Guillermo por la muerte de uno de sus mejores amigos

Sunjay Kapur no era un desconocido para la prensa: estuvo casado con la actriz Karisma Kapoor, quien años después lo acusó de violencia doméstica y de haberla dejado sola con su hijo enfermo para asistir a un partido con el propio Guillermo. Luego, se casó con la exmodelo Priya Sachdev, con quien vivía entre Delhi y Londres.

Formado en la prestigiosa Doon School y con estudios en Buckingham y Harvard, fue un referente de la industria automotriz y un apasionado del polo. La noticia de su repentina muerte ha dejado al príncipe Guillermo afectado, sumando un nuevo golpe emocional en un año marcado por la adversidad.

F.A