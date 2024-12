Máxima Zorreguieta, la reina consorte de los Países Bajos, es una figura destacada en el mundo real debido a su frescura y espontaneidad. Sin embargo, su enfoque en tener un rol activo y una agenda independiente al rey Guillermo Alejandro ha generado algunas críticas.

En este contexto, los políticos neerlandeses entraron en conflicto más de una vez con la monarca, ya que consideran que ella se involucra demasiado en ciertas acciones y muchas veces estas generan choques de intereses con las decisiones que los funcionarios toman.

Máxima Zorreguieta

Los motivos de los conflictos de Máxima con los funcionarios

Estos datos se dieron a conocer a través de periodistas y estudiosos de las distintas monarquías. Según Rodolfo Vera Calderón, especialista en realeza, "ser pobre es muy caro" es una frase que resume la visión de Máxima sobre la educación financiera. En una entrevista con Marcelo Longobardi, la compañera de vida del rey Guillermo habló sobre sus labores en esta área y cómo "en estas misiones humanitarias hay un negocio con los créditos" .

"Le vendés un producto a una persona que tiene comisiones. Bancarizar a la gente no es la panacea para potenciar el desarrollo, antes hay factores más importantes como la educación. Eso se le critica, pero su interés viene por ese lado y el poder es algo que la seduce”, comentó Vera Calderón.

Máxima Zorreguieta

El especialista en realeza también explicó que Zorreguieta "acciona desde Naciones Unidas para beneficiar a la corona" y que "ahí hay conflicto de intereses". Además, destacó que "el gobierno lo elige el pueblo y a Máxima la eligió el príncipe heredero".

El tema que ha estado generando interés entre los académicos también ha despertado cierta desconfianza entre los políticos locales. Aunque ninguno de ellos se ha pronunciado públicamente al respecto, la cuestión sigue siendo objeto de debate.

"El gobierno lo elige el pueblo y a Máxima la eligió el príncipe heredero. Nadie pone en duda que no sea una mujer inteligente, pero este rol no es para ella. No es Ministra de Economía y no es Primera Ministra. Como reina consorte hace lo que su marido le permite. Rara vez se la ve en roles humanitarios, como si se la ve a otras de su categoría", agregó.

Máxima Zorreguieta y el rey Guilermo Alejandro

Aunque Máxima Zorreguieta lleve una agenda propia de tareas, muchas veces se involucra en cuestiones que los expertos afirman no debería hacerlo. Es por esta razón que los políticos de Países Bajos y ella muchas veces enfrentan conflictos.

A.D