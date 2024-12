Hace algunos días, Kate Middleton y el príncipe William compartieron finalmente su mensaje navideño, marcando el cierre del 2024, que se posiciona como uno de los años más difíciles de la pareja.

Por su parte, la familia real británica se vio atravesada por momentos muy desafiantes, con la noticia del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y la posterior revelación de que Kate también sufría la misma enfermedad. De hecho, el propio príncipe de Gales calificó al 2024 como “el peor año” de su vida. Sin embargo, también reconocen, junto a sus tres hijos, George, Louis y Charlotte que los desafíos sirvieron para unirlos y prepararlos para un 2025 más activo que nunca.

El mensaje navideño del príncipe William y Kate Middleton.

La ausencia de Kate Middleton y el príncipe William en la cena prenavideña del rey Carlos III

De esta manera, a pesar de la difícil situación, la familia se mantuvo unida y lo reflejaron en sus fotos, donde lo principal fueron las sonrisas y los abrazos. Sin embargo, por más de que la salud de Kate Middleton haya mejorado, tanto ella como el príncipe William, decidieron ausentarse a un evento clave de la agenda navideña del rey Carlos III: el almuerzo prenavideño que se celebra en el Palacio de Buckingham.

Kate Middleton y el príncipe William con sus hijos.

Este evento marca el inicio de las festividades y es una tradición dentro de la familia real, pero tanto William como Kate no pudieron asistir. Aunque esta ausencia podría haber llamado la atención, fuentes cercanas a la familia real, aseguran que la razón es muy sencilla: la pareja se encuentra en Norfolk, donde aprovechan las vacaciones escolares de sus hijos para pasar tiempo en familia.

De todas formas, la falta de asistencia de los príncipes de Gales pasó desapercibida por la ausencia de otros integrantes de la familia, como el príncipe Andrés, que tras los escándalos en los que se ha visto envuelto, ha sido apartado de sus funciones reales y se vio obligado a distanciarse de la familia en varias ocasiones. Además, en esta oportunidad, no se contó con la presencia de Sarah Ferguson ni de las princesas Beatriz y Eugenia, quienes siempre han sido una presencia constante en las festividades reales.

El rey Carlos III continúa con las tradiciones familiares que inició la reina Isabel.

Las tradiciones familiares de la realeza británica, con la presencia de Kate Middleton y el príncipe William

No obstante, que Kate Middleton y el príncipe William hayan decidido faltar a la cena prenavideña, no significan que no pasarán la navidad con la familia real, ya que se espera que los príncipes de Gales y sus hijos estén presentes en Sandringham House la próxima semana, donde la familia real se reúne cada año para celebrar la Navidad.

Según lo trascendido, los príncipes de gales asistirán a la cena navideña del rey Carlos III

Esta tradición, instaurada por la reina Isabel II, ha sido mantenida por su hijo, el rey Carlos III, quien ha querido continuar con este legado. Además, en Sandringham se celebran tanto la Nochebuena como la misa tradicional del 25 de diciembre en la Iglesia de Santa Magdalena, a la que asistirán otros miembros cercanos de la familia.

Sin embargo, a medida que pasan los años, la lista de invitados a esta reunión navideña ha ido disminuyendo. Por un lado, la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de desistir de su puesto e irse a Estados Unidos, junto con sus hijos, abrió una grieta en el núcleo familiar que aún persiste.

El príncipe Harry y Meghan Markle, los grandes ausentes de las tradiciones familiares.

De esta manera, este distanciamiento provocó tensiones dentro de la familia real británica, lo que se reflejó en la reducción del número de presentes. En un principio, según fuentes británicas, se esperaba que el número de invitados en Sandringham fuera de 45, pero la cifra ha caído a 36.

En este contexto, este 2024 fue especialmente difícil para los Windsor, que se enfrentaron al diagnóstico de cáncer tanto del rey Carlos III como de Kate Middleton en el mismo año. Aunque, a pesar de las dificultades, la familia intentó mantenerse unida y logró superar los retos personales. De esta forma, la navidad, se convierte en un momento crucial para la familia real, un espacio para reflexionar, reencontrarse y seguir adelante con esperanza.

