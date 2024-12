Letizia Ortiz destaca por su estilo formal y elegante, y con la combinación de prendas de todo tipo logra crear outfits inolvidables. Sin embargo, pese a la cantidad de ropa de la que es dueña, la reina creó una tradición para sus actos de diciembre y sorprendió.

La reina demostró en varias ocasiones que repetir ropa no es algo que la afecte negativamente sino que al contrario, se la ha visto en diversas situaciones, como actos y presentaciones, con prendas que había usado anteriormente.

La tradición de fin de año de la reina Letizia Ortiz

La reina Letizia Ortiz presidió la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, junto a su esposo Felipe, y llamó la atención por un detalle. Letizia creó una tradición en cuanto a su vestimenta. La reina decidió repetir este año su outfit del año pasado, al igual que el año anterior también.

En un acto que suele ser el último de la agenda real, el look de la reina, al igual que el del rey, es examinado con lupa, por lo cual la decisión de Letizia sorprendió a quienes la vieron y recordaron las presentaciones de los años anteriores.

Puede ser una manera de reciclar sus prendas para ayudar al medioambiente y convertirse en una persona comprometida con la industria de la moda o simplemente es amante de sus posesiones y elige compartirlas con el resto del mundo.

Después de días de variar entre la paleta de los neutros, con looks entre los negros y los grises, Letizia viró y decidió apostar por un color imponente, el rojo. La monarca española lució este outfit en los actos de 2020 y 2023, y decidió volver a sacarlo a relucir.

Se trata de una blusa de seda de Hugo Boss que cuenta con fruncido en el escote, combinada con una falda midi negra de Carolina Herrera con detalles de flores bordadas en rojo y azul, a tono con la camisa.

Además, combinó las prendas con el modelo de aros “Needle I Am”, de la firma Gold & Roses, hechos en oro rosa, diamantes y rubíes, y que pertenecen a la colección “I am red”.

Para finalizar el estilismo, utilizó un cinturón ancho negro y unas botas de caña alta en el mismo color.

Si bien cuando la reina estrenó su outfit, los expertos en moda aseguraron que no era el mejor de sus looks, pero Letizia decidió ignorar los malos comentarios y decidió que sería su look para los actos de diciembre.

La reina Letizia Ortiz se muestra muy seguidora de la moda y, si bien tiene su propio estilo, combina todo tipo de prendas y demuestra que puede crear distintas tradiciones pese a la opinión de los críticos.

