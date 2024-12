Los miembros de la Familia Real deben cumplir con ciertas tradiciones y reglas que son impuestas al momento de asumir sus cargos. Si bien muchas de estas siguen siendo acatadas a lo largo del tiempo, muchas de estas se van actualizando y son los propios monarcas quienes eligen dejar atrás algunas normativas. Esto es lo que va a hacer la reina Letizia Ortiz, quien va a seguir una curiosa regla impuesta por la reina Sofía.

Letizia Ortiz y la reina Sofía

La tradición de la reina Sofía que Letizia Ortiz va a implementar

Los reyes Felipe VI y Letizia están preparando su próximo viaje a Italia antes de que termine el 2024. Este viaje de Estado es una oportunidad para fortalecer los lazos entre España e Italia. Durante sus dos días en el país, visitarán Roma y Nápoles.

En Nápoles, Felipe VI recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Federico II. La pareja real también asistirá a una cena de gala, donde Letizia Ortiz lucirá un look elegante sin usar una tiara, según una norma establecida por la reina Sofía. Esta imposición, que impide el uso de tiaras en países no monárquicos, fue instaurada por la emérita hace décadas. La ex comunicadora ha seguido esta tradición y, en lugar de una tiara, utilizará otro tipo de joyas para elevar su look de gala.

Letizia Ortiz y la reina Sofía

La ausencia de tiara en el retrato de Annie Leibovitz también ha generado interés. La última vez que se vio a Letizia con una tiara fue en su visita de Estado a los Países Bajos en abril pasado, cuando lució la famosa tiara Flor de Lis.

Retrato de Letizia Ortiz

Este viaje a Italia es la segunda visita de la pareja real al país en calidad de reyes. En su anterior visita, todavía eran príncipes de Asturias. Italia es un destino muy recurrente para la pareja real, tanto en su vida oficial como personal. De hecho, Cerdeña ha sido mencionada en más de una ocasión como uno de sus destinos de vacaciones favoritos.

El viaje de Estado a Italia es un broche de oro para un año marcado por las celebraciones del décimo aniversario del ascenso al trono de Felipe VI, su debut en Instagram y una larga lista de escándalos que la pareja real ha sorteado con maestría. Los expertos en realeza coinciden en que la pareja real ha salido muy fortalecida de este último curso.

Rey Felipe VI y Letizia Ortiz

Sin duda, la visita de Estado de los reyes Felipe y Letizia Ortiz a Italia será un cierre majestuoso para un año lleno de celebraciones y desafíos. En Nápoles, el monarca español recibirá un título honorífico de la Universidad Federico II, mientras que su acompañante brillará en la cena de gala con un look elegante que va a llamar la atención por la ausencia de la característica tiara, siguiendo la tradición establecida por la reina Sofía.

