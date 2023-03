Carla Vigo Ortiz aprovechó el Día Internacional de la Mujer para sincerarse sobre el duro momento que viene atravesando hace un par de años y así concientizar a mujeres que desconocen de la enfermedad o acompañar a otras que están pasando por lo mismo.

La sobrina de la Reina Letizia, quien también es su tutora legal luego de la muerte de su madre en 2007, explicó en sus redes sociales que padece de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) desde muy chica, más concretamente bulimia, y recientemente tuvo que ser internada. La joven explicó sobre los inicios de la enfermedad: “Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo”.

Carla Vigo.

Afortunadamente, Carla pidió ayuda y comenzó a recibir tratamiento de parte de especialistas. “Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra”, continuó.

Vigo, que está iniciando un futuro en la moda, se encargó de transmitir con mucha naturalidad todos los aspectos sobre su experiencia personal: “De momento, no he salido (del TCA) porque he tenido recaídas. Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos”.

Carla Vigo.

“Mi apoyo han sido mis amigos y mi familia. También me apoyo en el baile porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme de todo”, reveló la joven, que actualmente estudia baile y arte dramático. Para cerrar, la sobrina de la Reina Letizia no dudó en concientizar sobre la bulimia y transmitir su mensaje a todas las mujeres: “Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores”.

H.O