La monarquía española lanzó una nueva moneda que rinde tributo a la princesa Leonor de Borbón. A sus 19 años y en plena formación militar, la heredera al trono español no solo capta la atención por su desempeño institucional, sino porque ahora es una figura de colección.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) acaba de anunciar el lanzamiento de una pieza conmemorativa que pone a Leonor en el centro de la escena. Se trata de una moneda de 40 euros en plata, creada para celebrar el XCVII Crucero de Instrucción del Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano, embarcación en la que la princesa cumple parte de su exigente entrenamiento como guardiamarina.

Cómo será la moneda que lleve a la princesa Leonor como emblema

El anverso de la moneda, que aún no ha sido oficialmente presentado al público, mostrará un retrato de Leonor vestida con uniforme de gala, una imagen que resalta su nuevo rol dentro de la estructura militar del Estado. Esta elección no es menor: la futura reina de España no solo asume funciones simbólicas, sino que recorre un camino de preparación que incluye formación naval, disciplina castrense y valores de liderazgo.

Este nuevo ítem de colección tendrá un peso de 18 gramos, estará fabricado en plata de 925 milésimas y tendrá un diámetro de 33 milímetros. Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la emisión estará limitada a un millón de piezas y comenzará a circular en el segundo cuatrimestre de 2025.

La parte trasera de la moneda también fue pensada con especial simbolismo: allí se podrá ver al legendario Juan Sebastián de Elcano, rodeado de detalles náuticos como un timón, olas, la marca de ceca y la inscripción “XCVII Crucero de Instrucción”.

Esta no es la primera vez que la imagen de Leonor aparece en una moneda. En 2023, la FNMT ya había emitido una pieza para marcar su mayoría de edad, un paso clave en su preparación como futura monarca. Aquel lanzamiento fue un verdadero furor entre los coleccionistas y reforzó la imagen institucional de la princesa ante la opinión pública.

Mientras algunos sectores cuestionan el rol actual de las monarquías en el siglo XXI, la Casa Real española apuesta a reforzar el perfil de Leonor como una líder formada, disciplinada y conectada con las tradiciones históricas del país.

