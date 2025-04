El look monocromático de Máxima Zorreguieta con el que dejó en claro que el mostaza es la tendencia

El estilo de Máxima Zorreguieta es de los más comentados en comparación con otras royals. La reina de Países Bajos busca los colores llamativos y los detalles inspirados en la naturaleza para marcar un look particular, para todos los eventos protocolares que tiene. Esto la vuelve tendencia en las redes sociales, y los fanáticos de la moda la analizan como una de las más influyentes en el ámbito. En los últimos días, lució un look monocromático que logró ser trasgresor por su color, y dejó en claro cuál es lo último de la temporada.

Máxima Zorreguieta sorprendió con un look monocromático que se volvió tendencia

La agenda real de Máxima Zorreguieta comenzó con el inicio de la Semana del Centro Comunitario, un festival en el Dorpshuus Hoenderloo, donde la monarca realizó un recorrido por el salón del pueblo y participó en diversas actividades. Ella suele ser parte de diversos eventos en centros comunitarios y locales de Países Bajos, por lo que su presencia volvió a remarcar la importancia que la Casa Real le da a estos lugares y a sus ciudadanos.

Máxima Zorraguieta es una exponente de la moda

Durante varios de estos eventos, Máxima destaca por sus looks coloridos y acordes al lugar al que asiste. Este caso no fue una excepción, ya que rompió con las clásicas tendencias que hay en la temporada de invierno y se permitió jugar con colores llamativos que son de los más elegidos. Sus seguidores y los presentes no dudaron en halagar su estilo de moda, al igual que los amantes del mundo fashionista. De esta manera, marcó una nueva tonalidad para tener en cuenta en las bajas temperaturas que se aproximan.

Máxima Zorreguieta lució un conjunto monocromático de color amarillo, mostaza. El mismo contaba con una camisa de escote cuadrado y pliegue en la cintura, y un pantalón de corte recto. Todo era de tela sastrero, para mantener la elegancia del look, y claramente lo combinó con sus accesorios. La minibag, los tacos de punta y los aros redondos también pertenecían a la misma gama de colores, que evocaba a la naturaleza y al sol que la acompañó durante todo el evento.

Máxima Zorreguieta volvió a robarse la atención de todos por su magnífico look monocromático, y marcó al mostaza como un color ideal para la temporada del invierno. Alejándose de los terrenales oscuros y los tonos más fríos, la reina de Países Bajos decidió marcar su propia tendencia que le permite llamar la atención, sin perder la elegancia que la caracteriza. La monarca dejó mucho de qué hablar en el mundo fashionista, mientras continúa realizando sus responsabilidades reales.

A.E