Desde que llegó a Kenia, Máxima Zorreguieta demostró ser la reina de un gran estilo y la moda. En todos sus eventos protocolares, la monarca marca lo que más le gusta de las tendencias y lo une con una inspiración de la naturaleza que la rodea. De esta manera, recibió grandes halagos, sobre todo por un look que mostró con su esposo, el rey Guillermo. Con un mono setentero, demostró ser una influencia en el mundo fashionista, teniendo en cuenta el hermoso paisaje que pudo conocer.

Maxima Zorreguieta en Chipre

De los setenta y colorido, el look de Máxima Zorreguieta en su viaje a Kenia

Maxima Zorreguieta tiene un estilo muy marcado y diferencial entre la realeza. La monarca busca inspiración en la naturaleza, y lo demuestra con accesorios, estampados o colores que trae a su guardarropas. Sin embargo, también busca los tonos llamativos y lejanos a los típicos neutros. Por eso, se volvió una influencia entre el mundo de la moda, y lo hizo más visible durante su viaje a Kenia. Allí, mantuvo encuentros con el mandatario del país africano, y se volvió tendencia.

El look setentero de Maxima Zorreguieta

En su segundo día, visitó junto al rey Guillermo la Granja Santuario, ubicada en el lago Naivasha. En el lugar, se rodearon de hermosos paisajes y tiernos animales, y ella no dudó en mostrar su inspiración en la naturaleza. Para eso, lució un mono enterizo, de manga larga y pantalón, con un estampado de estilo setentoso.

El mismo, de carácter psicodélico, muestra los colores del lugar que la rodea y marca su figura gracias a un cinturón de gran hebilla. Para completar el look lució grandes aros con forma circular, y un sombrero color beige.

Otros de los looks de la reina Máxima en Kenia

No solo los colores llamativos y las estampas marcan el naturalismo de Máxima. La reina de Países Bajos conoce muy bien cuáles son los protocolos reales, y, en ocasiones, los luce junto con sus gustos. En varios eventos durante el viaje a Kenia y a Chipre, la monarca lució vestidos elegantes con accesorios llamativos, ya sean coronas y joyas como grandes sombreros y tapados. De esta manera, marcó un gran estilo único, inspirado en todo lo que la rodea y en el país que visitó.

Los looks de Maxima Zorreguieta de los últimos días

Máxima Zorreguieta volvió a ser una influencia de la moda, gracias a su gusto sobre ciertas prendas. Su viaje hacia Kenia, junto a su esposo el rey Guillermo, aún no terminó y sus seguidores siguen pidiendo ver las inéditas imágenes. En las mismas, ella muestra sus deberes reales, los eventos protocolares a donde asiste, y el mejor look que eligió para esa ocasión. Sin dudarlo, demuestra ser la reina del gran estilo, y que no hay límites a la hora de hablar de moda y realeza.

A.E