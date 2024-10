La relación entre la reina Letizia y la reina Sofía vuelve a estar en el centro de la atención mediática, ahora con Leonor como nueva figura destacada en la historia. La periodista y escritora Pilar Eyre en su blog de Lecturas esta semana dijo: "Como venimos viendo desde hace seis años por lo menos, la mala relación de nuera y nietas con la abuela ya es un secreto a voces, que se pone en evidencia cuando se ven obligadas a interactuar, como en el caso de los premios Princesa de Asturias en Oviedo"

Un gesto de la princesa de Asturias hacia su abuela se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales el pasado fin de semana, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, y ha puesto nuevamente en el foco la relación entre las mujeres más importantes en la vida del rey Felipe VI.

Justamente, el rey de España se ha vuelto el centro del análisis de la psicóloga Alejandra Muñoz, quien, en un artículo para Lecturas, ha ofrecido una evaluación sobre cómo podría sentirse el monarca ante esta tensión familiar entre su madre y su esposa, que ahora también involucra a su hija adulta. Además, brindó consejos para manejar esta situación de manera saludable.

El análisis de la psicóloga sobre el impacto de la tensión entre Leonor, Letizia y la reina Sofía en el rey Felipe VI

La psicóloga Alejandra Muñoz, en un artículo para Lecturas, ha compartido su análisis sobre el impacto emocional que la tensión entre la reina Sofía y la reina Letizia podría tener en el rey Felipe VI, en donde también se involucra a su hija Leonor. Además, la experta sugiere pautas para afrontar este tipo de situaciones familiares de forma equilibrada y saludable.

"Para el rey Felipe VI tiene que ser una sensación de cierta incomodidad, te puedes sentir dividido porque se trata de tu madre y de tu hija o tu mujer. Es una situación incómoda, pero que quede claro que esto pasa en todas las familias" comienza contando la especialista.

Felipe VI

Además, continúa detallando: “(Felipe VI) es una figura de autoridad. No es una persona de a pie, está en el punto de mira y este tipo de asuntos la personas en la calle las intentamos tapar. No nos gusta airear los trapos sucios, porque parece ser que está mal visto y tenemos que dar esa imagen de estabilidad y felicidad. Él lo ve expuesto, pero debe tener en cuenta que los conflictos forman parte de la vida".

Según la psicóloga, el primer paso que debe dar Felipe VI para manejar esta situación de manera saludable es reflexionar sobre cuánto de esta tensión familiar es realmente su responsabilidad. “Como consejo para el Rey, no hay que identificarse con esa responsabilidad si no la tenemos y hay que tomar esa distancia emocional, y en el caso de serlo pues determinar y darse cuenta de que lo haces por otro bien" explica la psicóloga. “Tú decides si involucrarte o no involucrarte en una disputa familiar y si quieres o no tomar partido o una determinación” concluyó diciendo Alejandra Muñoz.

Felipe VI, Letizia Ortiz y la Reina Sofía

Así, Felipe VI se encuentra en una situación compleja debido a las tensiones familiares entre su esposa, la reina Letizia, y su madre, la reina Sofía, que ahora también incluye a su hija Leonor. Por esta razón, es importante que el rey de España evalúe hasta qué punto es responsable de la situación y cómo podría gestionarla de manera equilibrada para preservar la armonía familiar y su propio bienestar.

N.L