La historia de Gad Elmaleh y Carlota Casiraghi ya es parte del pasado, pero de ese vínculo quedó algo mucho más fuerte que una historia de amor: su hijo Raphaël, quien hoy es el eje de su relación familiar.

Gad Elmaleh, uno de los humoristas más populares de Francia, vive desde hace años en Nueva York, alejado del glamour europeo y del peso mediático que implicaba haber sido pareja de una mujer del Principado de Mónaco. “Acá soy libre porque nadie me conoce”, dijo tiempo atrás.

Sin embargo, hay algo que lo sigue uniendo fuertemente a Europa: su hijo Raphaël. El comediante no descuidó en ningún momento su rol de padre. “Voy mucho a Europa para ver a mi familia. Voy a ver a mi hijo”, aseguró. “Carlota y yo ya no estamos juntos, pero seguimos cerca. Nosotros somos una familia”, agregó.

Ese sentimiento de cercanía se refleja en los encuentros regulares entre padre e hijo, que en ocasiones tienen como escenario Mónaco, y otras veces, la ciudad de Nueva York. Carlota, incluso, viaja con Raphaël a la Gran Manzana en varias oportunidades, permitiendo que el niño mantenga una relación sólida con ambos padres. “Él también viene a verme”, contó Gad.

“No hablo demasiado sobre Carlota, pero puedo decir que es una madre maravillosa. Tenemos vidas muy distintas, sí, pero eso también enriquece a Raphaël. Se cría en dos mundos, con dos culturas y dos estilos de vida que, estoy seguro, le aportarán mucho en el futuro”, explicó el actor.

La vida de Gad Elmaleh tras separarse de Carlota Casiraghi y mudarse a Nueva York

Tras su estrellato en los teatros en París, el artista comenzó a presentarse en los escenarios under de Manhattan. “Actúo en clubs donde nadie me conoce. Me siento un tipo normal entre miles de personas”, dijo años atrás sobre su cambio rotundo a nivel actoral.

Actualmente, recorre el mundo con su show de stand up y es asiduo invitado a shows como el de Jimmy Fallon en donde despliega todo su carisma y sentido del humor. En sus redes, Gad es muy activo y comparte cada detalle de su profesión que lo hizo codearse con famosos de la talla de Jerry Seinfeld.

Entre algunos detalles, Elmaleh también comparte algunas imágenes de tiempos en familia con sus padres, su hijo mayor, Noé, y el pequeño Raphaël, quien con 11 añitos es el heredero de una tradición monegasca y también de una sensibilidad artística que sin dudas marcará su camino.

