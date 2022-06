Aseguran que Charléne de Mónaco estaría viviendo un romance con un billonario ruso, ex de Naomi Campbell

A un año de su retiro terapéutico, Charléne de Mónaco se incorporó a su agenda y participó de ciertos actos oficiales. A pocos días de su 11º aniversario de boda, comenzó a circular un nuevo rumor sobre su estado actual. Al parecer, además de enfrentar rumores de crisis junto a Alberto de Mónaco, comenzó a circular la versión de que la ex nadadora estaría viviendo un romance con un billonario ruso, que es ex de Naomi Campbell.

Hace un año el Palacio de Mónaco comunicó que la esposa del príncipe Alberto atravesaba un mal momento, debido a la infección de oído, nariz y garganta que sufrió durante su visita a Sudáfrica. Desde entonces la primera dama se sometió a varias cirugías que la mantuvo lejos de su familia y del Principado.

Desde que regresó a Mónaco, el misterio en torno a su salud física y mental sigue estando vigente. Ahora, el periódico The Sun aseguró que durante este difícil año, la sudafricana se estuvo apoyando en un gran amigo. Se trata de Vladislav Doronin, un billonario ruso y ex novio de la supermodelo Naomi Campbell.

Vladislav y Naomi se conocieron en el año 2008 en la fiesta organizada por Dolce & Gabbana en el marco del Festival de Cannes. Luego de cinco años de relación, la pareja terminó en 2013 luego de que el empresario le reclamara una suma de casi 3 millones de euros.

En su publicación, The Sun aseguró que "toda la historia es muy compleja y confusa, pero Charléne y Vlad están en contacto y pasan mucho tiempo juntos". Luego del año que padeció la ex nadadora, las versiones indican que Charléne y Vladislav mantienen un estrecho contacto, más ahora que el matrimonio entre los príncipes no pasaría por su mejor momento.

El apasionado beso de Charléne y Alberto de Mónaco para desmentir los rumores de crisis:

El 23 de junio de 2010, el Palacio de Mónaco anunció el compromiso matrimonial del príncipe Alberto de Mónaco con Charléne Wittstock. A lo largo de estos años, la pareja real tuvo que afrontar varios rumores de crisis, que se intensificaron luego de que la ex nadadora olímpica sufriera una grave infección de oídos, garganta y nariz durante su viaje a Sudáfrica el año pasado. En su última visita a la familia real de Noruega, la pareja se mostró muy apasionada.

Charléne y Alberto de Mónaco no estuvieron presentes en la cena de gala en honor al cumpleaños nº 18 de Ingrid Alexandra de Noruega; pero viajaron a Oslo para participar de una serie de actos conmemorativos del centenario de la muerte de Alberto I, tatarabuelo del actual soberano. Junto a los mellizos, Jacques y Gabriella de Mónaco, asistieron al almuerzo con los miembros de la familia real de Noruega en la residencia de verano de los reyes Harald y Sonia.

Luego de la visita a la exposición “Navegando el mar de la ciencia” en el Museo del Fram de Oslo, Alberto y Charléne de Mónaco se mostraron muy cariñosos y ante las cámaras se dieron un apasionado beso. Luego de que la sudafricana dijera que “le parece lamentable” la forma en cómo los medios de comunicación difunden rumores sobre su vida y su relación, con este gesto la pareja real monegasca habría intentado mandar un mensaje respecto a los rumores sobre su distanciamiento.

Charléne hacía más de un año que no acompañaba a su marido a un viaje oficial en el extranjero, y mientras retome a tiempo completo su agenda institucional, se ha limitado a participar en ciertos actos.

