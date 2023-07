La princesa Leonor se encuentra disfrutando de sus utlimos días de verano antes de comenzar su formación militar en agosto por los próximos 3 años. Por esta razón, la joven de 17 años tuvo la posibilidad de volver a estar cerca de Harry Styles junto a su hermana y provocó la furia de muchos españoles.

El encuentro de la princesa Leonor con Harry Styles que provocó la furia de los españoles

Luego de haber finalizado sus estudios de Bachillerato Internacional en su internado de Gales, la princesa heredera al trono se encuentra disfrutando de su último verano sin grandes responsabilidades antes de cumplir la mayoría de edad y comenzar el servicio militar. Leonor estuvo entrenando con la reina Letizia para estar a la altura de sus compañeros y ya se mentaliza para las pruebas que tendrán lugar a mediados de agosto.

Por esta razón, la hija del rey Felipe VI intenta aprovechar al máximo los pocos días que le quedan de este verano y una de sus actividades favoritas fue el concierto que Harry Styles dio en Madrid, pero la presencia de las hermanas reales dio mucho de qué hablar. Al igual que en el último tour, Leonor y la infanta Sofía estuvieron en el camarín del artista y pudieron compartir un tiempo a solas.

Esto provocó la furia de muchos ciudadanos y la envidia de muchas fanáticas que no tuvieron el mismo privilegio de conocerlo y tuvieron que tolerar la fila larga con las altas temperaturas. La influencer española especializada en realeza aseguró que la llegada de las adolescente se dio con 3 imponente autos negros, ya que estaban acompañadas por sus seguridad por protocolo real.

Princesa Leonor

Según explicó la tiktoker, esta vez no estuvo presente la reina Letizia acompañando a la princesa Leonor y a la infanta Sofía para ver a Harry Styles como en 2022. Esto puede deberse a la edad de las hermanas o mismo para no generar más polémicas. Por el momento no se han visto fotos de la futura reina en el concierto ya que intentaron mantenerla lo más oculta posible.