La princesa Leonor de España, próxima reina, finalizó sus estudios secundarios junto a Alexia de Holanda y ahora encara los entrenamientos físicos para poder ingresar en forma al servicio militar. La joven deberá estar 2 años formando parte de su ejército como regla de Estado.

No será hasta mediados de agosto que la joven de inicio a su formación militar para continuar reforzando su futuro como reina. Leonor se destaca por ser profesional a la hora de cumplir con sus compromisos y es muy querida por su propio pueblo.

Las duras pruebas físicas que cumplirá la princesa Leonor

Como norma de Estado, quien vaya a ocupar el trono español deberá formar parte del entrenamiento, pero no hace falta que se sometan a las pruebas para ingresar, ya que éstas se hacen para descartar a todos aquellos que quieren dedicar su vida al ejército. Sin embargo, Leonor decidió que quiere presentarse para no quedar en desventaja con sus compañeros una vez dentro y para no dar lugar a críticas.

por esta razón, la joven comenzó a entrenar de la mano de su madre, la reina Letizia, para poder estar en forma y cumplir con todos los requisitos. El mismo pueblo aplaudió la noticia cuando se conoció que se presentaría, pero muchos se quedan satisfechos con que solo lo intente si es que no llega a aprobar.

Y es que las pruebas que debe pasar son extremadamente estrictas. Fue Nuria, una reconocida tiktoker española, quien reveló todos los ejercicios que uno debe aprobar para entrar al ejército. "Correr 1 KM en poco más de 4 minutos, hacer 20 flexiones en 18 segundos, recorrer un circuito en 16 segundos. Estas son las duras pruebas que tendrá que hacer", expresó.

Por esta razón, fue su misma madre, quien siempre se mantiene en forma y hacer lugar en su agenda de reina para ir al gimnasio, quien la entrena en una de las sedes más prestigiosas. Parece que Letizia no solo la entrena con los ejercicios que deberá lograr, sino con otros que le darán la fuerza necesaria.

La familia real de España en la graduación de Leonor

"Todos los días corre durante 45 minutos para poder superar ese único kilómetro en poco más de 4 minutos, debes correr bastante rápido. Luego también está haciendo flexiones, ya que debe hacer 20 completas sin apoyar las rodillas en 18 segundos. También debe superar el circuito de habilidad y hacer un salto de longitud sin carrera y con los pies juntos de, al menos, 42 cm", explicó Nuria.

La princesa Leonor

La princesa Leonor se prepara con más de un mes de antelación para poder rendir de manera eficiente en las pruebas y demostrarle a sus compañeros que ella no tendrá más facilidades solo por ser la futura reina. Además, romperá con ciertos estereotipos al ser una adolescente mujer de apenas 17 años.