Charles de Luxemburgo, el bebé royal que se roba todas las miradas

En el cumpleaños 37 de Stéphanie de Luxemburgo, quien atrapó todas las miradas fue su primogénito Charles de Luxemburgo. A diferencia de su madre, que siempre fue muy discreta y tímida, ahora el baby devela un carácter totalmente contrario al de la esposa de Guillermo de Luxemburgo.

El pequeño Charles que el próximo mes de mayo cumplirá un año, se muestra simpático y sonriente para las fotos. Es a la vez inquieto y tranquilo. Quienes participaron de la sesión fotográfica por el cumpleaños de su madre, aseguran que el niño es un royal de lo más seductor y ya se vislumbra su carácter amable y dado.

Con un look de pantaloncitos rojos y sweater estampado del estilo esquí, el futuro príncipe se dejó fotografiar en cada pose que le propusieron. Su madre usó para la ocasión un estilo muy casual de pantalón sastre en tono petróleo y sweater blanco bordado con pedrería y completó su look con el cabello recogido de estilo retro que permitía lucir sus pendientes y su make up natural.

La próxima duquesa de Luxemburgo es amante del arte y la música y asegura que ser princesa lo lleva en el corazón. Proviene de una familia aristocrática belga y ya antes de su matrimonio realizado en 2012, llevaba título nobiliario. Realiza tareas filantrópicas en una asociación que ayuda a personas afectadas por el ACV.

Stéphanie proviene de una familia numerosa y tiene siete hermanos, por lo que asegura que ella también tendrá más hijos, aunque no tantos como tuvieron sus padres y por el momento disfrutan las delicias del primer hijo del matrimonio.

El pequeño Charles, es el único hijo del matrimonio y se lleva todas las miradas por su gran simpatía que derritieron de amor a todos los presentes, cosa que sucede en cada una de sus presentaciones públicas.