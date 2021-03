Cuál es el sueño que quiso cumplir la princesa Alexia que Máxima no permitió

Con tan sólo 15 años, Alexia se convirtió en la princesa "rebelde" de los Países Bajos. La segunda hija de los reyes Máxima Zorreguieta y Guillermo trajo algunos disgustos a la monarca y su alto perfil en redes sociales provocó revuelo en la realeza holandesa.

Pero ahora, se reveló un anhelo de la jovencita que puso en jaque a la familia real. Cuando tenía apenas 13 años, Alexia hizo una solicitud a la Reina Máxima que debió ser negada por ella.

Al parecer, la heredera quería formar parte del certamen La voz kids de ese país debido a su desconocido talento por la música.

Marc van der Linden, uno de los periodistas de la prensa del corazón más conocidos de Holanda, asegura que vio un video donde Alexia entonaba una canción de Alicia Keys.

En tanto, la princesa Cristina, tía de las niñas, también dijo en público que tanto Alexia como su hermana mayor Amalia, “tienen muy buena voz”.

El polémico Tik Tok de Alexia que borraron de las redes

Alexia generó un gran revuelo cuando, meses atrás, circuló un video de Tik Tok que debió ser borrado.

En ese post, la joven demuestra su gran afición por el arte y la exposición. En el mismo, Alexia de Holanda y sus amigas, utilizan frases polémicas y palabras poco apropiadas para una princesa.

El tema "In the party", de la cantante Flo Milli, tiene algunas estrofas como "So fuck they opinion/I don´t sing Thats´s a nigga that you wanna keep", en el que "Fuck" es una palabra burda y hasta ofensiva y "nigga" que es una manera despectiva de referirse a las personas de raza negra.

Cuando Máxima y Guillermo tomaron cartas en el asunto, el video desapareció mágicamente de todas las redes sociales e incluso si alguien vuelve a publicarlo, hasta podrían tener problemas judiciales.