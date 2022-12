Cuáles eran las peculiares tradiciones navideñas de la reina Isabel II

Mañana será la primera Navidad de la Familia Real Británica sin la reina Isabel II. Sin embargo, el rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker decidieron continuar con algunas tradiciones de la antigua monarca.

La principal tradición de la reina Isabel en víspera navideña era disfrutar de noche buena en el palacio de Sandringham que, por culpa de los dos años de pandemia, la monarca no pudo visitar en sus últimas navidades. Sin embargo, el Palacio de Buckingham anunció que la Familia Real volverá a celebrar la Navidad en aquel Palacio.

La Familia Real Británica en una misa navideña

Un ex mayordomo de Isabel II compartió con el periódico The Mirror otras actividades tradicionales de la madre del rey Carlos III en épocas festivas. Una de ellas es que, cuando decoraban los palacios, ordenaba que uno de los árboles navideños estuviera vacío para que lo adornen sus nietos y bisnietos. Un hermoso detalle que sin duda la Familia Real no olvidará.

El príncipe y la princesa de Gales junto a sus hijos luego de la misa navideña

Y su otra tradición era decorar los ambientes con bolas y luces navideñas, pero jamás el espumillón. Durante las decoraciones, la reina Isabel II ordenaba no colocar este accesorio que no era de su agrado. Ni siquiera los pequeños podían utilizarlo. Y, al parecer, esta tradición continúa con la reina Camilla.