Día Internacional de la Mujer: 10 frases inspiradoras de Meghan Markle para empoderarse

Desde que era un pequeña que Meghan Markle se convirtió en una ferviente defensora de la igualdad de género y años más tarde se transformaría en una defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Por eso para ella no es un día más el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

La duquesa de Sussex casada con el príncipe Harry, cuando aún era actriz y brillaba en Suits por ejemplo, era conocida por impulsar la igualdad entre el hombre y la mujer, un tema que siguió apoyando hasta el último de sus días como miembro de la realeza británica.



De hecho, tras haber abandonado la Corona, Markle ha dado un fuerte discurso sobre feminismo y empoderamiento, que quedó para la historia. Esto pasó en el Día Internacional de la Mujer 2020, donde habló con 700 estudiantes, con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, sobre una serie de problemas de las mujeres que se han convertido en una parte clave de su trabajo.



"Cuando pensamos en lo que quería hacer para el Día Internacional de la Mujer este año, para mí fue increíblemente importante estar con las mujeres de nuestro futuro", comenzó diciendo Meghan Markle en dicho discurso que fue emblemático. “Y eso son todas las mujeres jóvenes aquí, así como los hombres jóvenes que juegan un papel muy importante en esto. Específicamente, venir a tu escuela tenía mucho sentido para mí", comentó en ese entonces.

Ahora desde CARAS anticipando el 8M, Día Internacional de la Mujer, te ilustramos las 10 frases inspiradoras de Meghan Markle:



"Nunca he querido ser una señora que va a desayunos; siempre he querido ser una mujer que trabaja".

"Mucho de lo que aprendemos cuando crecemos es a estar cómodas en nuestra propia piel y saber qué se nos ve bien, en vez de estar pegadas a las tendencias".

"Las mujeres necesitan un lugar en a mesa, necesitan una invitación para sentarse y en algunos casos, cuando esto no es posible, necesitan crear su propia mesa. Necesitamos entender que no se puede implementar un cambio efectivo sin la participación política de las mujeres".

"Intenta seguir encontrando esos momentos de descubrimiento, sigue riéndote y tomando riesgos, sigue siendo ‘el cambio que quieres ver en el mundo’. Pero sobre todo, no olvides lo mucho que vales – como te he dicho una y otra vez: tú, mi querida amiga, eres suficiente".

"Puedes ser una mujer que quiere verse bien y pelear por la equidad de las mujeres".

"Se dice que las niñas con sueños se convierten en mujeres con visión. ¿Podemos empoderarnos mutuamente para llevar a cabo esa visión? Porque no es suficiente con hablar de igualdad. Uno debe creer en ello. Y no es simplemente creer en ello. Uno debe trabajar en lograrla".

"No estaba segura de qué decirles. Quería decir lo correcto y estaba nerviosa de no hacerlo o de quedarme fuera. Luego me di cuenta que lo único que está mal es no decir nada porque la vida de George Floyd importa, la vida de Breonna Taylor importa, y la vida de Philando Castile y Tamir Rice, importa".

"El mayor desafío de ser una jefa, ya sea en tu oficina o en tu casa, o en cualquier lado, es conocer tu valor".

"Las mujeres son más de la mitad de la población y potencial mundial, así que no es ni justo ni práctico que nuestras voces se queden sin ser escuchadas en los niveles más altos de poder y de toma de decisiones".

"Cuando a una niña se le dan las herramientas para ser exitosa, puede crear futuros increíbles no sólo para ella, sino para todos a su alrededor".

El mensaje de Jennifer Aniston sobre el feminismo

Jennifer Aniston se manifestó en nombre del feminismo con una frase que dio vuelta el mundo. Como mujer exitosa, luchadora y batalladora en el ámbito de la actuación, la reconocida actriz reveló que se siente estupenda a los cincuenta años, ya que en lo físico no se ve diferente a los cuarenta, según declaró en diálogo con InStyle Magazine. Reconocida además por ser una persona totalmente segura de sí misma, a la estadounidense estar sola en este momento de su vida le permitió encontrarse más que nunca.

"A las mujeres nunca se les permitió tener poder. El poder me parece sexy hoy, al igual que la inteligencia de las mujeres y cuán capaces y creativas son", expuso la celebridad que tiene en sus planes regresar a la pantalla grande en noviembre con "The Morning Show", una producción de la compañía Apple TV que ya está en marcha para su lanzamiento: "Esto era algo que ni siquiera tenía paredes todavía. Es muy emocionante ser parte de eso ".

La actriz no descansa un minuto, hace apenas unos meses salió al publico "Misterio a Bordo", la última comedia que protagonizó junto a Adam Sandler. Más activa que nunca, centrada en lo profesional , habló del paso de los años y su lucidez. "La primera vez pensé: 'bueno, cincuenta es como fuerte', pero después entendí que no me siento diferente, no sucede eso de que las cosas se van cerrando o terminando, como dice todo el mundo. De ninguna manera es el fin de algo, es más bien otro comienzo. Me parece que hay mucha necesidad de etiquetar cosas, por ejemplo, la gente me dice: 'te ves increíble para tu edad".

Se espera que de cara al próximo lunes, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Aniston utilice las redes para dejar algún mensaje inspirador.