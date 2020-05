El exesposo de Meghan Markle va a ser papá: mirá cuál fue la reacción de ella

Trevor Engelson, exmarido de Meghan Markle, anunció vía Instagram que junto a Tracey Kurland esperan una niña para el próximo mes de septiembre. El productor de 43 años y su mujer de 33 aseguraron que "es lo mejor que he producido" y que están deseando conocerla el próximo otoño.

Tras el anuncio, las miradas se posaron en Markle quien optó por llamarse a silencio y no hablar al respecto. Lo que sí dio que hablar es que la mujer de Harry en su última aparición virtual, para sorprender a una de las organizaciones de las que es patrona, escogió un look que complementó con un singular colgante. ¿Singular? Es que el significado de dicha pieza de joyería no pasó para nada desapercibido.

El posteo que Trevor Engelson hizo en su cuenta de Instagram.



Se trata de un diseño by Edge of Member, concretamente el modelo Visionary compuesto por una cadena de oro de 18 quilates y rematado por un colgante circular. Inspirado en las monedas antiguas asiáticas, añade un ojo rematado por un topacio, un símbolo de buena fortuna que busca proteger al que lo luzca de las vibraciones negativas, según explican desde la propia web de la marca, donde añaden que se trata de un diseño que "te protege".

Markle y Engelson, en tiempos felices.

Sus fanáticos no tardaron en notar el detalle y comenzaron a especular con que la exactriz desea alejarse de las malas vibras que la vienen persiguiendo desde los últimos meses. Para sumar un dolor más de cabeza, ahora su ex confirma que será papá por lo que las miradas y la presión de los medios vuelven a estar en ella, que no la ha tenido para nada fácil en los últimos tiempos teniendo en cuenta el revuelo que armó junto a su esposo al "salirse" de la familia real británica.

El ex de Meghan junto a su nueva esposa, con quienes serán padres de una niña el próximo mes de Septiembre.

Asimismo es menester resaltar que Trevor se casó en octubre de 2018 con Tracey, una nutricionista con la que había empezado a salir en noviembre de 2017, casualmente al mismo tiempo que su exmujer anunciaba su compromiso con el hijo de Lady Di.



Engelson y Markle se conocieron cuando la exSuits tenía 23 años y salieron durante seis largos años. Se casaron en 2011 y dos años más tarde, decidieron ponerle punto final con un divorcio en el que alegaron 'diferencias irreconciliables'.