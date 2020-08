Juan Carlos abandona España: quién es Corinna Larsen, la ex amante del rey emérito

En una decisión histórica, el rey emérito Juan Carlos I le anunció a su hijo Felipe VI su intención de abandonar España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada", según un comunicado difundido por la Casa del Rey en la tarde de este lunes. Se abrieron investigaciones en torno a sus ganancias y supuestos hechos de fraude contra el fisco, por lo que se verá obligado a ir a declarar ante la corte junto a una de sus ex amantes, Corinna Larsen.

Si bien se desconoce con certeza cuándo y dónde comenzó la relación entre Juan Carlos, de 82 años, y Larsen, de 56, medios internacionales aseguran que el primer encuentro fue en 2005, en un festival que se realizó en Toledo. Otros dicen que cruzaron miradas durante una cena en Ditzingen, Alemania. Para ese entonces, ambos estaban casados pero la atracción venció todo tipo de prejuicios y comenzaron a ser amantes.

Desde 1962, el monarca está casado con la reina emérita Sofía, de 82 años, hija del rey Pablo I de Grecia y la reina Federica; mientras que cuando empezó el aafaire, Corinna estaba casada con el príncipe alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein, su segundo marido.

Sofía, por su parte, se cansó de contar a las amantes de su marido y si bien la relación estaba totalmente terminada, debido a sus obligaciones para con la corona, el divorcio nunca fue una opción.

Sobre Corinna, desde temprana edad buscó relacionarse con lo más exclusivo de la aristocracia y nobleza europea, tal es así que a sus 25 años, la alemana contrajo matrimonio con el empresario británico Philip Adkins, a quien conoció cuando ella trabajaba para una empresa multinacional en París. Anastassia, su hija, fue el resultado de este amor.

Pero este amor no fue para siempre, una década más tarde Corinna se enamoró del príncipe alemán Johann Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Tras divorciarse de su primer marido, dio el sí en 2000 y se convirtió en princesa pese al descontento de la familia del novio, con quien tuvo a su segundo hijo, Alexander.

Sobre este niño, uno de los rumores más fuertes fue que el rey Juan Carlos era su verdadero padre, lo cual desató el escándalo entre los pasillos del Palacio de la Zarzuela. Sin embargo más tarde esto quedó desestimado ya que Alexander nació antes de que Juan Carlos y Corinna se conocieran.

En cuanto al basto vínculo de Corinna con la realeza, es menester resaltar que ofició de consejera personal de Alberto de Mónaco y asesora de imagen de la princesa Charlene. Tras conocer a Juan Carlos, su relación estrecha con el mundo real se vio sumamente beneficiado.

En 2012 finalmente salió a la luz el amorío entre el rey emerito y Corinna, luego de que se sumaran a un safari en Botswana. Acompañado por el magnate sirio Mohamed Eyad Kayali, Corinne, su hijo Alexander y el primer marido de ella, Philip Adkins, el rey llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Maun. Los cinco se trasladaron a Qorokwe, un campamento en el delta de Okavango.

La imagen que recorrió el mundo no sólo fue la de un rey con su amante, sino la de un despiadado ser que terminó con la vida de un elefante de más de 50 años y que posó orgulloso con su trofeo de caza.

Como obra del destino, esa misma noche tuvo un accidente por el que tuvo que ser trasladado a Madrid de urgencia para ser operado de la cadera. “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a suceder”, declaró ante la prensa, reconociendo así su error.

Asimismo con estas fotos se confirmó que Corinne era la amante del padre de Felipe VI, por lo que el escándalo siguió creciendo. Tal es así que en 2014 Juan Carlos tuvo que abdicar irremediablemente tras 38 años de reinado.

A esta cuestionable relación entre el rey emerito y la alemana se suma que podrían existir negociados millonarios que en principio estarían fuera de toda ley fiscal. La justicia de Suiza investiga a la ahora ex pareja del monarca, ya que ambos podrían haber sido beneficiarios de comisiones irregulares recibidas por la monarquía de Arabia Saudita, valuadas en más de 100 millones de dólares.

Al respecto, Larsen reveló en la causa que en 2012 Juan Carlos le regaló 65 millones de dólares en concepto de “amor y gratitud”, y, también, para garantizar su futuro y el de sus dos hijos.

Ahora, Corinna intenta despegarse del caso y denuncia la existencia de una campaña de 7 años en su contra para desprestigiarla a ella y a sus dos hijos. Cabe destacar que en 2019, envió una carta a la Casa Real, donde hizo saber que, dos años después de esa donación, el rey Juan Carlos le había pedido que le devolviera el dinero que le había regalado.

La respuesta de la Casa Real advirtieron que iniciarían acciones legales si involucraba a Felipe VI en las operaciones de su padre. Además, aseguraron no tener conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos a los que Corinne hacía referencia en el escrito.

La ex amante volvió a responder con otra carta amenazando con que ventilaría detalles de lo sucedido ante la prensa y, también, en las investigaciones que se llevan a cabo tanto en Suiza como en España.