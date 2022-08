Estos son los miembros de la realeza europea que brillan en el mundo artístico 

Mientras que la Princesa Amalia de Holanda, Leonor de Borbón, Ingrid Alexandra de Noruega y Elisabeth de Bélgica, están inmersas en sus estudios y formación, preparándose para suceder al trono en un futuro, existen otros miembros de la realeza que dejan a un lado las obligaciones reales para acudir a desfiles, eventos, acaparar las miradas y los flashes, hacer campañas con firmas internacionales de moda, y sumar seguidores en sus redes sociales. Charlotte Casiraghi, Olympia de Grecia, Pauline Ducruet, Nicolás y Félix de Dinamarca, no son los únicos royals que están brillando en el mundo artístico.

Kitty Spencer

Lady Kitty Eleanor Spencer es la hija mayor de Charles Spencer, noveno conde de Spender y hermano de Lady Di. La prima del príncipe Guillermo y el príncipe Harry, debutó como modelo en Bal des débutantes en París, y desde entonces desfiló para Dolce & Gabbana en reiteradas oportunidades. Kitty tiene un contrato con Storm Model Management y fue portada de las editoriales más importantes del mundo, como Hello!, Vogue Japón, Harper’s Bazaar UK, entre otras. Desde 2018 es embajadora de Bvlgari.

Teodora de Grecia

Teodora de Grecia es la quinta hija del depuesto rey Constantino II de Grecia y su esposa, la princesa Ana María de Dinamarca. La prima hermana del rey Felipe VI, se licenció en Artes Escénicas en la Universidad de Brown y más tarde estudió Artes Teatrales en la Universidad de Northeastern en Boston. Desde 2010, la royal vive en Los Ángeles y participó en distintas series como “The Bold and the Beautiful” y “Skam”. También actuó en películas como "Little Boy".

Victoria Federica

Victoria Federica es la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. La it girl, que estudia marketing y comunicación en una Universidad Norteamericana con sede en Madrid, debutó ante los medios cuando apareció en Sevilla con un diseño de terciopelo de Lorenzo Caprile. La sobrina del Rey Felipe VI acumula más de doscientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, y de la mano de su representante, la agencia Soy Oliva, comenzó una carrera como influencer, posando con una estética impecable, estilo fresco y la combinación de marcas low cost con las principales firmas de lujo internacional. Heredó de sus padres su pasión por la moda, fue la encargada de inaugurar el Salón Internacional de la Moda Flamenca, y fue la estrella invitada del desfile de Pronovias en la última edición de la Barcelona Bridal Fashion Week. También participó en los últimos desfiles de las fashion week más destacadas del sector.

Mafalda de Bulgaria

Mafalda de Bulgaria es la hija de Rosario Nadal y del príncipe de Preslav, Kyril de Bulgaria. Desde los doce años tenía en claro que lo suyo era la música. Mafalda Sajonia-Coburgo nació en Reino Unido, estudió en Nueva York y se trasladó a Madrid, donde terminó cantando en español. En 2017 dio su primer recital en público, y llegó a cantar en desfiles de grandes marcas. Lanzó su disco y tuvo gran repercusión, por lo que fue convocada para participar de la última edición del Festival Primavera Sound de Barcelona, donde cautivó al público con su música.

