Kate Middleton anunció que terminó su tratamiento de quimioterapia:

Este lunes 9 de septiembre, a seis meses de anunciar que fue diagnosticada con cáncer, Kate Middleton rompió el silencio con un importante anunció a través de la cuenta oficial de Instagram de los Príncipes de Gales. La princesa aseguró que terminó su tratamiento para esta enfermedad y realizó una reflexión respecto a sus vivencias y el futuro que desea.

La palabra de Kate Middleton sobre su tratamiento

Desde el mes de marzo, Kate Middleton bajó su nivel de exposición ante las cámaras y redujo sus tareas como miembro de la realeza, al enfocarse principalmente a someterse al tratamiento contra el cáncer que se le fue indicado. Las especulaciones no tardaron en llegar, respecto al cuadro de salud de la esposa del príncipe William, pero la familia decidió manejarse con hermetismo.

Por esta razón, la publicación en redes sociales de este lunes generó gran sorpresa, y alegría. "No puedo expresarles el alivio que siento por haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia", fueron las palabras de Kate en una extensa publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, que acompañó con un video en el que se la muestra sola recorriendo un campo, y un posterior encuentro con su esposo e hijos, con quienes se muestran felices.

La secuencia de imágenes no es desatinanada, ya que todos los miembros de la familia reflejan felicidad por esta gran noticia relacionada con la salud de Kate. No obstante, la princesa fue clara respecto a su cuadro con una nueva etapa de recuperación: "Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene". También, agradeció el apoyo que recibió y las muestras de cariños para ella y su esposo, con el que aprendieron a disfrutar de las cosas sencillas de vida, según expresó.

El mensaje completo de Kate Middleton

Un mensaje de Catherine, la Princesa de Gales. A medida que el verano se acerca a su fin, no puedo expresarles el alivio que siento por haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar por aguas turbulentas y caminos desconocidos.



El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos. Con humildad, también te enfrentas cara a cara con tus propias vulnerabilidades de una manera que nunca antes habías considerado y, con eso, una nueva perspectiva, sobre todo. Este tiempo nos ha recordado sobre todo a William y a mí que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas simples pero importantes de la vida, que muchos de nosotros a menudo damos por sentado. De simplemente amar y ser amado.





Hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer es ahora mi enfoque. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene. Sin embargo, espero volver a trabajar y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda. A pesar de todo lo que ha pasado, entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida.



William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido y hemos sacado una gran fuerza de todos los que nos están ayudando en este momento. La amabilidad, la empatía y la compasión de todos han sido verdaderamente aleccionadoras. A todos aquellos que continúan su propio viaje contra el cáncer: sigo con ustedes, codo con codo, de la mano. De la oscuridad puede surgir la luz, así que dejemos que esa luz brille con fuerza.