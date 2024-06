Kate Middleton se encuentra recuperándose del cáncer que padece hace ya un tiempo, situación que la ha mantenido al margen de los actos en donde la familia Real haga presencia, sobre todo su esposo el príncipe William. Entre los actos donde la corona dirá presente se encuentra la conmemoración de los 80 años del Desembarco de Normandía, la boda del duque de Westminster y el desfile Trooping the Colour, momento que muchos señalan que será su regreso triunfal.

Recordemos que la última aparición de la Princesa de Gales fue con el video que hizo en marzo pasado en donde reveló su diagnóstico y confirmó que permanecería guardando reposo. Previo a esto, la royal había sido vista oficialmente en las Navidades de 2023.

Según informan medios como “Daily Mail” o la revista “People”, la Princesa Kate Middleton fue vista recientemente haciendo tareas y compras en los alrededores de su domicilio; si bien no hay pruebas fotográficas de esto, se dice que estuvo acompañada tanto por su esposo e hijos como en solitario.

Esta información llega tiempo después de que se confirmara que la princesa de Gales ha estado trabajando desde su despacho para generar “la fuerza impulsadora” del informe sobre un proyecto que apadrina que busca crear condiciones adecuadas en las empresas que le permita ayudar a padres e hijos.

El pasado 10 de mayo el príncipe William visitó las Islas de Scilly, en este viaje respondió algunas de las preguntas sobre la salud de su mujer afirmando que ella se encuentra en bien. A su vez, rompió las distancias contando que sus hijos, con los que por lo general visitan las islas en verano, se encontraban celosos porque su padre haga el viaje solo.

¿Cuánto demorará Kate Middleton en estar bien?

Algunos de los médicos que rodean a la realeza británica coinciden en que las noticias positivas irán llegando a la prensa rápidamente, ya que los estudios de Kate Middleton están dando mejores resultado. Esto indicaría que la Princesa de Gales en cualquier momento podría reaparecer en un video para contarle a la sociedad como está y como va avanzando su enfermedad.

Así lo comentaba, por ejemplo, el diario “The Sun” con el biógrafo Richard Fitzwilliams, que comentó que no cree que pase mucho antes de que la Princesa de Gales vuelva a comprometerse con su labor, pero que esto no quiere decir que vuelva a las apariciones públicas tan rápido; sino que probablemente se dejará ver más seguido en público. "No descartamos otro mensaje de vídeo poniendo al día al país sobre su salud. Eso demostró ser una forma muy eficaz de mantener a raya a los teóricos de la conspiración", aseguró una fuente cercana a la princesa citada por el diario Daily Beast.

