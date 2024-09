El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, estarían evaluando un inesperado regreso al Palacio de Buckingham y un giro en su imagen pública. No obstante, este retorno dependería de ciertas condiciones, según comunicaron medios internacionales que destacan la posibilidad de una reconciliación entre los duques de Sussex y los príncipes de Gales, William y Kate Middleton.

El incidente que enfureció al príncipe William

No es un secreto que la relación entre los hermanos, hijos del rey Carlos III, ha sido tensa durante los últimos años. El conflicto se agudizó en marzo pasado cuando se reveló que a la princesa Kate le habían diagnosticado cáncer. En ese momento, Harry y Meghan enviaron un mensaje público deseándole a la futura reina "salud y curación". No obstante, lo que parecía un gesto de apoyo generó molestia en el príncipe William.

Príncipe Harry y Meghan Markle

La razón de su enojo fue que los Sussex se refirieron a su esposa como "Kate" en lugar de "Catherine", el nombre que ella prefiere utilizar. "Fue muy grosero por su parte", comentó una fuente cercana a los príncipes de Gales al Sunday Times.

La condición del príncipe Harry a William y Kate Middleton

La condición por la que se podría reconciliar el príncipe Harry y Meghan Markle con el príncipe William y Kate Middleton

A pesar de esto, algunas fuentes señalan que esta tensa situación podría mejorar si se cumple una condición en particular: una disculpa formal y humilde por parte de William y Kate. Este paso abriría la puerta para un regreso inaudito de Harry y Meghan a la familia real, de la cual se alejaron tras renunciar a sus títulos y mudarse a California.

El príncipe William y Harry

Se especula que Harry ha estado buscando asesoría de personas de confianza con las que trabajó durante su tiempo en la realeza. Según The Mail on Sunday, el príncipe ha consultado a varios exayudantes en el Reino Unido para planificar un posible aumento de su presencia en el país. The Mirror incluso informó que Harry estaría dispuesto a trabajar parcialmente para la Corona si su padre, el rey Carlos III, se lo pidiera.

Kate Middleton y el Principe William

Sin embargo, cualquier acercamiento dependería de una disculpa de William y Kate por "desaires pasados". Según el experto en realeza Tom Quinn, Harry desea que la reconciliación ocurra para que sus hijos, Archie y Lilibet, puedan tener una relación con sus primos, los hijos de William y Kate: George, Charlotte y Louis. "Harry ha hablado de su tristeza por no tener una relación más cercana con sus sobrinos, y lo que más le preocupa es que sus propios hijos tampoco tengan un vínculo con ellos", explicó Quinn.

A pesar de estos deseos, las probabilidades de reconciliación parecen poco alentadoras. Según informes recientes, el heredero al trono de Inglaterra no estaría dispuesto a aceptar a su hermano menor de nuevo en la Familia Real porque su ruptura es “total”, lo que deja en duda cualquier posible acercamiento entre los duques de Sussex y los príncipes de Gales.

MDP