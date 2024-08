En los últimos meses, Kate Middleton está alejada del ojo público luego que en marzo pasado anunciara que tiene cáncer y comenzó el tratamiento contra la enfermedad. Desde entonces, son contadas las apariciones ante las cámaras por parte de la princesa, siendo William quien decidió tomar la posta de presentaciones en nombre de ambos. En este contexto, se especuló sobre la presencia de la mujer en la clausura de los Juegos Olímpicos 2024, y lo hizo, pero con un video que llamó la atención.

La aparición de Kate Middleton y William

La realeza española y la de Países Bajos dijo presente en los Juegos Olímpicos 2024, estando presente en las presentaciones y competencias de los seleccionados de sus países. Desde Letizia, sus hijas y Máxima, no dudaron en alentar a los deportistas. Pero la gran ausencia fue por parte de los representantes de la monarquía británica, a excepción de la princesa Ana, quien se hizo presente.

Sin embargo, muchos esperan la presencia de los príncipes de gales. No obstante, la pareja y sus tres hijos se ocuparon en disfrutar de sus vacaciones en familia, presuntamente volvieron a elegir el castillo de Balmoral, en Escocia, para estos días de relax.

Pero al momento que se dieron por culminados los JJOO en París, los príncipes no dudaron en hacerse presente, pero a través de un video. "Para todos los que os hemos estado viendo desde casa, enhorabuena al Equipo de Gran Bretaña. Muy bien hecho todo lo que habéis logrado. Sois una inspiración para todos nosotros", indicaron en conjunto en un clip que fue presentado en la gala de clausura. Se trató de una filmación casera y muchos en redes sociales especularon que fue grabado durante las vacaciones familiares.

Es que el detalle que llamó la atención, en este caso, no fue Kate, quien están en el foco del ojo público, sino el aspecto del príncipe. Es que casi no hay recuerdos de haberlo visto de esta forma: sin afeitarse. William se muestra totalmente relajado y con una barba crecida, algo inusual en él. Además, se lo pudo ver bronceado. En cuanto a Kate, no paso desapercibido que en las imágenes no lucía su anillo de compromiso, lo que llamó la atención. Sin embargo, la relajada imagen de ambos dejó en claro que están pasando días con mucha tranquilidad.