La princesa Amalia, el orgullo de Máxima Zorreguieta: se graduó con honores y renunció a su asignación mensual

Aplicada, estudiosa y siempre atenta a los consejos de su madre, Catalina Amalia Beatriz Carmen Victoria (17) precisamente el día del cumpleaños 50 de Máxima Zorreguieta –el 17 de mayo– comenzó a rendir sus últimos exámenes para terminar el colegio secundario. Cuentan que tanto la reina como el rey Guillermo (54) esperaban ansiosos el emocionante momento que vivieron.



Luego de seis años de cursar sus estudios en el Christelijk Gymnasium Sorghvliet, en La Haya –ubicado a 10 kilómetros de su palacio de Huis Ten Bosch- y de rendir los últimos exámenes, Amalia, frente a todo el alumnado, se graduó con todos los honores –“cum laude”– y por ese motivo fue designada para izar la bandera con su mochila escolar atada en la cuerda del mástil cumpliendo con una vieja tradición de los estudiantes, tal como lo mostro el sitio Guacamouly.com.

Máxima Zorreguieta presente el día que Amalia fue abanderada. Crédito: Guacamouly.com

“¡Estoy muy feliz porque me acaban de llamar con la noticia de que he aprobado! Me gustaría felicitar a todos los demás graduados y desear al resto de los estudiantes la mejor de las suertes en los exámenes y en el segundo trimestre”, escribió en las redes del instituto. Cuentan sus compañeros que tanto Máxima como Guillermo estaban muy emocionados y que por las mejillas de su reina corrieron algunas lágrimas cuando escucharon que la princesa recibía su título de Bachillerato con orientación en Economía y Sociedad en la modalidad de VWO, el nivel más alto de la secundaria.

Acompañada por Máxima Zorreguieta, Amalia fue abanderada. Crédito: Guacamouly.com

Para esa ceremonia la princesa eligió un vestido étnico con dibujos de Grecia, el modelo “Ella” de la firma Devotion que cuesta 189 euros. Luego envió una carta al Primer Ministro renunciando a su asignación de 300 mil euros anuales, diciendo que sólo usará 1.3 millones que le corresponden según la ley durante el año sabático que ya también avisó que se tomará para viajar y conocer otras culturas. “Me siento incómoda con el estipendio mientras tengo poco que ofrecer a cambio…”, comunicó oficialmente Amalia.