La Reina Letizia Ortiz se encuentra luciendo desde principios del 2023 un exclusivo anillo en su dedo índice. La monarca, decidió colocarse esta joya y no se la saca bajo ningún concepto y sin importar el estilismo que utilice.

En efecto, fueron numerosas las oportunidades en las que pudimos ver a la monarca en público y siempre lo hizo luciendo esta pieza tan particular.

El exclusivo anillo de la Reina Letizia

Se trata de un anillo realizado en oro amarillo de 18 quilates y que tiene un precio de 915 euros. Sin embargo, lo que más llama la atención es el mensaje que lleva grabado: "Amor che tutto move" (que podría traducirse como El amor todo lo mueve), una cita inspirada en la última frase de La divina Comedia, del poeta y escritor italiano Dante Alighieri.

En su interior también lleva inscrita otra frase en inglés: "As long as I'm existing, you will be loved" (Mientras yo exista, serás amado), que, según indican en la página web oficial de la marca, "está inspirado en una antigua balada inglesa de la Edad Media".

La Reina Letizia: el exclusivo anillo que se convirtió en su joya favorita

La encargada de realizar esta pieza fue la firma Coreterno, una exclusiva marca italiana cuyos fundadores son fundadores, Francilla Ronchi y Michelangelo Brancato. Lo cierto es que la Reina Letizia se volvió una fanática de este anillo y lo podemos ver en todas sus apariciones en público.

CS.