La reina Letizia transformó su conjunto favorito de Zara

Doña Letizia ha adquirido en estos casi 20 años que lleva en la familia real un gran conocimiento sobre qué ponerse en cada tipo de acto. Y el que tenía este jueves no era fácil, la celebración del centenario del nacimiento de la Casa del Libro, un evento de tarde que ha comenzado a las 19:30 horas, pero que no era demasiado formal. Por lo que la Reina ha optado por transformar un look naranja de Zara que hasta ahora había llevado en actos de diario, y gracias a los complementos y las joyas le ha dado un toque más elegante.

La Reina Letizia en la celebración.

Nos encontramos ante un dos piezas naranja de Zara formado por una camisa de manga larga y bajo totalmente asimétrico y pantalones con aberturas. La Reina Letizia lo lució por primera vez en marzo de 2019, durante su visita de Estado a Argentina para un acto junto a Juliana Awada.

En la celebración del centenario del nacimiento de la Casa del Libro, doña Letizia ha conseguido convertir este look en uno ideal para el acto de tarde, ha sido gracias a los complementos brillantes: unos zapatos destalonados en dorado, firmados por Magrit y con plataforma incorporada para hacerlos más cómodos, y una cartera de mano a juego, también de la marca alicantina.

Look completo de la reina.

También las joyas, más vistosas, así como el maquillaje, han contribuido a esa transformación del traje de Zara. La Reina ha optado por los pendientes de doble aro en oro amarillo, a juego con los complementos, firmados por CxC. No faltaba el anillo de Coreterno. En cuanto al look beauty, doña Letizia se ha maquillado con sombras rosadas y gloss a juego para dar volumen a sus labios.

Don Felipe y doña Letizia.

Celebrado en el Círculo de las Bellas Artes de Madrid, don Felipe y doña Letizia han presidido el acto literario conmemorativo del centenario de la inauguración de la primera Casa del Libro, que abrió sus puertas en la Gran Vía madrileña el 15 de abril de 1923, inicialmente bautizada como Palacio del Libro, y que en la actualidad cuenta con 54 librerías distribuidas por todo el país.