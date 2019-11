La reina Máxima de Holanda "se tiró todo encima" y le llovieron las críticas

En el universo Máxima, "más es más". La reina de Holanda acostumbra mostrarse con looks recargados e incluso se ha convertido en su sello personal de estilo. Sin embargo, en su última aparición, los expertos fashionistas no estuvieron tan de acuerdo con sus decisiones. Abrigo, sombrero, guantes, vestido de flores, grandes aros...¿No será mucho?

En su participación de la inauguración de la exposición 'Humania', en el Museo de Ciencias de Amsterdam, la argentina lució un outfit totalmente ecléctico. Llegó con un abrigo en tono rojo de su firma fetiche, Natan, que combinó con guantes al tono. Sumó zapatos y clutch rojos también.

Asimismo, usó un sombrero de fieltro de ala ancha, en color azul noche, que hizo match con su vestido floreado, que también era firmado por Natan. Como detalle no menor, acompañó su estilismo con unos vistosos aros de diamantes y zafiros, en azul profundo, ideales para un "look de noche" y no para un paseo por el museo.

Fotos: Sitio oficial de la Corona Holandesa. @KoninklijkHuis